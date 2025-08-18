OpenAI accontenta gli utenti: adesso GPT-5 è più amichevole

Secondo quanto annunciato da OpenAI, l'azienda ha prestato attenzione al feedback degli utenti. A quanto pare, GPT-5 era troppo freddo e formale , segnalazione che ha spinto ad apportare qualche piccolo cambiamento alle risposte del chatbot. Negli scorsi giorni sono state diverse le lamentele legate al nuovo modello, difatti era stato annunciato il ritorno di GPT-4o e di altri modelli legacy a pochi giorni dal lancio di GPT-5. Facciamo il punto della situazione.

Gli utenti hanno bisogno di un chatbot più gentile?

OpenAI ha annunciato questi piccoli cambiamenti attraverso un post su X. "Stiamo rendendo GPT-5 più amichevole e accogliente. Le modifiche sono lievi, ma ChatGPT dovrebbe adesso risultare più semplice da approcciare". L'azienda ha anche voluto specificare che non ci saranno adulazioni da parte del chatbot, precedentemente descritte come il più grande errore commesso con ChatGPT.

"Noterete sottili e genuini accorgimenti nelle risposte, come "Ottima domanda" o "Ottimo inizio", ma niente adulazioni. I test interni non mostrano infatti alcun incremento in termini di adulazione rispetto alla personalità precedente di GPT-5". Insomma, niente di rivoluzionario ma un lieve cambiamento che rende l'approccio al chatbot più empatico e meno formale.

Inoltre, The Verge ha riportato delle dichiarazioni di Sam Altman molto interessanti legate al debutto di GPT-5: "Penso che abbiamo completamente sbagliato alcune cose durante il lancio. Dall'altro lato, il traffico API è raddoppiato in 48 ore e continua a crescere. Abbiamo esaurito le GPU. ChatGPT sta raggiungendo ogni giorno un nuovo record di utenti. Molti apprezzano davvero il selettore di modelli. Credo che abbiamo imparato una lezione su cosa significhi aggiornare un prodotto per centinaia di milioni di persone in un solo giorno", ha detto Sam Altman.