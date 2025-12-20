1

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 dicembre è disponibile: avete poco tempo per riscattarlo

Blood West è il nuovo gioco gratis offerto dall'Epic Games Store in vista del Natale. Ma attenzione: avete solo 24 ore per riscattarlo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/12/2025
Logo di Epic Games Store a tema natalizio

Proseguono i regali di Natale dell'Epic Games Store, con il nuovo gioco gratis del 20 dicembre ora disponibile per tutti gli utenti PC: si tratta di Blood West.

Potrete reclamare il titolo gratuitamente su Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta riscattato sarà vostro per sempre, proprio come se lo avete acquistato. Tenete presente che avete poco tempo: resterà disponibile per un solo giorno, fino alle 17:00 di domani, 21 dicembre, dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito e così via fino al 3 gennaio.

Che cos'è Blood West?

Blood West è uno sparatutto in prima persona con forte accento sullo stealth, immerso in un Far West a tinte horror, dove folklore americano e suggestioni lovecraftiane si fondono dando vita a un incubo. Nei panni di un pistolero riportato in vita da forze misteriose, il giocatore deve liberare una frontiera maledetta infestata da non‑morti, mutanti e creature deformate, muovendosi tra grandi ambienti interconnessi che premiano l'esplorazione attenta e l'approccio tattico.

Il gameplay combina furtività, gestione delle risorse e combattimenti brutali: ogni proiettile conta, il rumore attira i nemici e la sopravvivenza dipende dalla capacità di pianificare ogni mossa. La progressione ruota attorno a un sistema di perk e oggetti rituali che modificano radicalmente lo stile di gioco, mentre la morte non è mai definitiva ma lascia cicatrici sotto forma di maledizioni da purificare.

I regali di Natale giornalieri dell'Epic Games Store si affiancano ai saldi invernali recentemente lanciati della piattaforma, che non solo propongono sconti su migliaia di giochi, ma aumentano anche le ricompense del negozio: con ogni acquisto ricevere un buono del valore del 20% di quanto speso, da utilizzare per altri acquisti. Questa è la pagina dedicata alle offerte, che resteranno attive fino all'8 gennaio 2026 alle 17:00.

