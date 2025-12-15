Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store

Come è tipico, per il periodo natalizio l'Epic Games Store ha in programma di regalare dei giochi misteriosi, che non potremo conoscere fino a quando non saranno pubblicati. Di norma si tratta di titoli un po' più interessanti rispetto a quelli pubblicati settimanalmente nel corso dell'anno.
Attualmente il gioco gratuito è Hogwarts Legacy, il titolo d'azione a mappa aperta ambientato a Hogwarts e dintorni. Quali saranno i successivi? Non abbiamo una risposta ufficiale, ma un leak è spuntato in rete.
Il leak dei giochi dell'Epic Games Store
La fonte è un leaker cinese che ha condiviso una lista tramite l'app cinese QQ. HXL ha condiviso poi il tutto su Twitter. I giochi indicati, una volta tradotti, includono anche titoli che non sono attualmente presenti su Epic Games Store, ma è possibile che vengano pubblicati e subito regalati, come spesso fa l'editore di Fortnite.
Ricordando di prendere con le pinze questo rumor, vi indichiamo i videogiochi inclusi e il giorno in cui dovrebbero arrivare:
- Jurassic World: Evolution 2 - 18 dicembre
- Desperados 3 - 19 dicembre
- Total War: Warhammer - 20 dicembre
- Tropico 5 - 21 dicembre
- Chicken Police - Paint it Red! - 22 dicembre
- Loop Hero - 23 dicembre
- LEGO Batman - 24 dicembre
- Commander Keen - 25 dicembre
- Farming Simulator 2022 - 26 dicembre
- Slime Rancher 2 - 27 dicembre
- Terraria - 28 dicembre
- Detroit: Become Human - 29 dicembre
- Mortal Kombat 11 - 30 dicembre
- Red Dead Redemption 2 - 31 dicembre
Voi cosa ne pensate di questa selezione? Credete che sia possibile che questi videogiochi vengano regalati oppure avete dei dubbi sulla veridicità del leak?