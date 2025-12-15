Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store

Come è tipico, per il periodo natalizio l'Epic Games Store ha in programma di regalare dei giochi misteriosi, che non potremo conoscere fino a quando non saranno pubblicati. Di norma si tratta di titoli un po' più interessanti rispetto a quelli pubblicati settimanalmente nel corso dell'anno.

Attualmente il gioco gratuito è Hogwarts Legacy, il titolo d'azione a mappa aperta ambientato a Hogwarts e dintorni. Quali saranno i successivi? Non abbiamo una risposta ufficiale, ma un leak è spuntato in rete.