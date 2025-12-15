1

Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store

L'Epic Games Store regalerà una serie di giochi nel periodo natalizio, uno per ogni giorno. Ora, un leak pare aver svelato quali sono, sempre se ci crediamo ovviamente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/12/2025
Arthur a cavallo in Red Dead Redemption 2

Come è tipico, per il periodo natalizio l'Epic Games Store ha in programma di regalare dei giochi misteriosi, che non potremo conoscere fino a quando non saranno pubblicati. Di norma si tratta di titoli un po' più interessanti rispetto a quelli pubblicati settimanalmente nel corso dell'anno.

Attualmente il gioco gratuito è Hogwarts Legacy, il titolo d'azione a mappa aperta ambientato a Hogwarts e dintorni. Quali saranno i successivi? Non abbiamo una risposta ufficiale, ma un leak è spuntato in rete.

Il leak dei giochi dell'Epic Games Store

La fonte è un leaker cinese che ha condiviso una lista tramite l'app cinese QQ. HXL ha condiviso poi il tutto su Twitter. I giochi indicati, una volta tradotti, includono anche titoli che non sono attualmente presenti su Epic Games Store, ma è possibile che vengano pubblicati e subito regalati, come spesso fa l'editore di Fortnite.

Ricordando di prendere con le pinze questo rumor, vi indichiamo i videogiochi inclusi e il giorno in cui dovrebbero arrivare:

  • Jurassic World: Evolution 2 - 18 dicembre
  • Desperados 3 - 19 dicembre
  • Total War: Warhammer - 20 dicembre
  • Tropico 5 - 21 dicembre
  • Chicken Police - Paint it Red! - 22 dicembre
  • Loop Hero - 23 dicembre
  • LEGO Batman - 24 dicembre
  • Commander Keen - 25 dicembre
  • Farming Simulator 2022 - 26 dicembre
  • Slime Rancher 2 - 27 dicembre
  • Terraria - 28 dicembre
  • Detroit: Become Human - 29 dicembre
  • Mortal Kombat 11 - 30 dicembre
  • Red Dead Redemption 2 - 31 dicembre
Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store, riscattatelo finché siete in tempo Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store, riscattatelo finché siete in tempo

Voi cosa ne pensate di questa selezione? Credete che sia possibile che questi videogiochi vengano regalati oppure avete dei dubbi sulla veridicità del leak?

#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store