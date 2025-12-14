Microsoft ha bloccato una mod di Counter-Strike 2 ispirata ad Halo 3

Valve ha dovuto rimuovere da Steam una mod di Counter-Strike 2 ispirata ad Halo 3 , dopo che il suo creatore ha ricevuto un DMCA di Microsoft. Si chiamava Project Misriah: Halo Ports ed era una raccolta di mappe che ricreavano il multigiocatore di Halo 3 all'interno dello sparatutto di Valve, provando a replicare il più fedelmente possibile le sensazioni trasmesse dal multiplayer di Halo 3.

Tutto finito

Su X, il co-creatore di Project Misriah, Froddoyo, ha pubblicato l'immagine del DMCA ricevuto da Microsoft . Nel documento si sostiene che l'"uso non autorizzato di contenuti di gioco di Halo in un workshop non associato ai giochi di Halo viola i loro diritti" e che, di conseguenza, Valve ha "rimosso temporaneamente i contenuti da Steam".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il nodo centrale della questione sembra essere l'utilizzo di risorse provenienti dagli Halo. In teoria, il team di Project Misriah avrebbe potuto opporsi al DMCA, qualora ritenesse di poter dimostrare che il progetto non violi il copyright di Microsoft. Tuttavia, sembra che non lo farà e la mod è stata definita "finita", per poi lanciare una frecciatina alla casa di Redmond.

La rimozione ha suscitato preoccupazioni all'interno della comunità di modding, con il timore che la mossa di Microsoft possa creare un precedente per la rimozione di altri contenuti dal Workshop di Steam. Come ha spiegato il modder di Halo Valkyries733, citando le parole di Froddoyo: "Il precedente che si è creato riguarda anche altri workshop, come quelli di Left 4 Dead 2 e Garry's Mod. In teoria potrebbero aggirare il problema creando rirorse originali, ma ovviamente si tratta di un lavoro enorme".

Il DMCA (Digital Millennium Copyright Act) è una legge del 1998 nata per protegge il copyright nell'era digitale e obbliga i fornitori di servizi a rimuovere tempestivamente i contenuti accusati di violare il diritto d'autore dai proprietari dello stesso.