Logitech G RS50 System: la recensione del nuovo volante con trasmissione diretta

A qualche anno di distanza dal lancio dell'ultimo modello, Logitech ha finalmente proposto una nuova soluzione a trasmissione diretta che si posiziona esattamente a metà strada tra il prodotto premium e quello più economico . Si tratta della combinazione di base e volante Logitech G RS50 System , un prodotto certamente non economico, ma che promette di offrire la trasmissione diretta al prezzo di circa 700 euro. L'obiettivo di Logitech è offrire un prodotto a chi vuole provare questa tecnologia con un'esperienza plug-and-play facile e accessibile e che non richiede nemmeno una postazione di guida dedicata. Ma allo stesso tempo, il produttore strizza l'occhio anche ai possessori del Logitech G29 (e simili), spronandoli ad aggiornare la propria configurazione ed a rimanere nello stesso ecosistema di accessori compatibili.

Logitech è sempre stata un'azienda all'avanguardia nel proporre soluzioni di alta qualità per gli appassionati di sim racing a prezzi accessibili. Non a caso, il Logitech G29 è indubbiamente uno dei volanti più consigliati a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo senza voler spendere una fortuna. Negli anni, l'azienda ha ampliato la propria offerta, puntando anche più in alto con il modello a trasmissione diretta G PRO. In questo caso, il produttore non ha badato a spese per conquistare i puristi del genere.

Per quanto riguarda la compatibilità, Logitech offre due versioni della combo volante e base , entrambe vendute al prezzo di 669€. I due modelli, uno con marchio PlayStation e l'altro Xbox, sono entrambi compatibili con il PC. È anche possibile acquistare la base e il volante separatamente. Sempre su questo fronte, Logitech garantisce la piena compatibilità con gli accessori precedentemente acquistati , facilitando il passaggio a questa nuova piattaforma. In particolare, le pedaliere e il cambio a H dei modelli G25/G27/G29/G920/G923 sono compatibili con il volante Logitech G RS50. Infine è possibile smontare la corona del volante per sostituirla con un altro accessorio, magari più adatto a delle vetture specifiche.

Oltre alla trasmissione diretta, il volante RS50 offre un ulteriore strato per garantire un force feedback più profondo, sfruttando la tecnologia TrueForce . Questa feature è in grado di trasmettere un feedback aptico aggiuntivo che simula in modo più realistico le vibrazioni, i dettagli della superficie dell'asfalto e il bloccaggio delle gomme. Si tratta di una soluzione che abbiamo già avuto modo di conoscere e sperimentare in altri prodotti e che ci ha sempre donato sensazioni molto positive.

La base del volante nasconde sotto la sua scocca un motore a trasmissione diretta con una coppia massima di 8 Nm . L'albero motore è realizzato in acciaio e alluminio, materiali che garantiscono al componente la massima robustezza, soprattutto rispetto ai prodotti della concorrenza che utilizzano un mix di plastica e carbonio. Il calore prodotto dal motore durante l'utilizzo viene gestito con un sistema a dissipazione passiva usando i fori presenti sulla base. Questo consente alla base di essere meno rumorosa, riuscendo comunque a dissipare il calore senza surriscaldarsi troppo.

Nella parte centrale del volante ci sono 13 pulsanti (completamente configurabili su PC) , due manopole di precisione e uno stick analogico per la navigazione tra i menu del gioco o dell'HUD mentre si è in pista. Tutti i pulsanti sono molto reattivi e facilmente raggiungibili con i pollici mentre si impugna il volante nella classica posizione 9-15. L'unica eccezione è rappresentata dalle due manopole, che essendo entrambe ruotate verso la parte interna del volante, potrebbero non essere così comode da utilizzare, soprattutto durante l'uso in pista.

Il volante si discosta leggermente da quello del modello G PRO per il posizionamento di alcuni pulsanti e manopole ed è completamente rotondo, a differenza dell'altro che aveva una base inferiore piatta. Inoltre, manca il secondo paio di leve a farfalla perché sulla parte posteriore del volante RS50 sono presenti esclusivamente le leve del cambio magnetiche . Le dimensioni rimangono pressoché identiche a quelle del modello G PRO, con un diametro di 290 millimetri: una scelta piuttosto sensata, che si adatta a diversi tipi di utilizzo.

Nella parte posteriore della base sono presenti tre porte USB-A per il collegamento degli accessori e della pedaliera , una porta proprietaria per il collegamento degli accessori più datati, come il cambio a H, e una porta USB-C per il collegamento al PC o alla console. È presente inoltre un pulsante START/STOP per l'accensione e lo spegnimento della base. Nella parte frontale invece, si trova un piccolo display OLED sotto il quale si trova il perno con meccanismo Quick Release per l'aggancio rapido del volante.

I prodotti Logitech dedicati alle simulazioni di guida sono sempre stati pensati per essere accessibili a tutti. In tal senso, già nel modello top di gamma era presente un robusto morsetto da tavolo che ritroviamo anche in questo modello RS50. In questo modo, sia chi possiede una postazione di guida dedicata sia chi vuole semplicemente fissare il volante alla scrivania potrà godersi la trasmissione diretta della base RS50.

Si tratta dunque di una base assolutamente compatta, in linea con gli altri prodotti come quelli di Fanatec o Moza. Il peso rimane comunque considerevole, 4,4 kg, ma una volta fissato su un supporto adeguato, questo volante non sarà certo un problema. Un altro aspetto che ci ha convinto della base è la scelta di un design molto grezzo, quasi industriale . Sembra che il componente sia stato smontato direttamente da una vettura GT e portato sulla nostra postazione di guida.

Logitech ha lavorato duramente per ottimizzare il design della base e del volante RS50. Nel suo primo tentativo di realizzare un prodotto a trasmissione diretta infatti, la base era decisamente troppo grande rispetto a quella degli altri prodotti della concorrenza. In questo caso invece, c'è stata un'importante ottimizzazione degli spazi , eliminando la dissipazione attiva e comprimendo l'intero motore in un trapezio dalle dimensioni di 180 x 150 x 160 millimetri .

Esperienza d'uso

A differenza del modello maggiore G PRO, che aveva uno schema di fori proprietario scomodo, l'RS50 adotta uno schema a tre fori standard sul fondo della base. Questo rappresenta un enorme vantaggio:si monta facilmente sulla maggior parte delle piastre di fissaggio delle postazioni di guida. Ciò consente un fissaggio rapido e indolore che, una volta completato, non richiede ulteriori preoccupazioni.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda il fissaggio sulla scrivania. Nonostante il sistema di ancoraggio rimanga molto semplice e intuitivo, il morsetto da tavolo sporge parecchio verso il basso. Ciò può dare un po' di fastidio se l'utente ha le gambe lunghe o una sedia alta, perché si rischia di urtarlo con le ginocchia. D'altra parte, il morsetto svolge egregiamente il suo compito, fissando saldamente la base sulla superficie piana e consentendo di sfruttare appieno la potenza della trasmissione diretta.

Il volante Logitech G RS50 può essere usato con tutti gli accessori Logitech come pedaliere e cambio ad H

Una volta completata la fase di fissaggio della base, il resto del setup iniziale procederà in modo fluido e senza ostacoli. A partire dal volante che è pronto in un attimo grazie al pratico sistema Quick Release. Basta infilarlo correttamente sul perno della base per essere subito pronti all'azione. Una volta collegati tutti i cavi, la console riconoscerà immediatamente questa periferica e potrete scendere subito in pista. Su PC, ci vorrà solo un po' di pazienza in più per installare il software Logitech G Hub.

Force Feedback

Ma veniamo al dunque: come si comporta questo volante una volta scesi in pista? Il force feedback prodotto dalla base è estremamente fluido e reattivo. Durante il funzionamento, il motore riesce a mantenere senza fatica la coppia di picco di 8 Nm senza alcun minimo scatto o incertezza. Questa potenza è più che sufficiente per un uso non professionale e vi permetterà di godere di qualsiasi veicolo nella maggior parte dei simulatori di guida. Anzi, per alcuni utenti questa coppia potrebbe essere eccessiva: dopo una lunga sessione di guida su Assetto Corsa Rally per esempio, si avvertirà inevitabilmente un po' di stanchezza alle braccia. Nei titoli come F1 25, dove invece è necessaria una maggiore precisione e la percezione di ogni sfumatura, potrete sfruttare tranquillamente tutta la coppia disponibile per reagire prontamente ad ogni sottosterzo o sovrasterzo.

Abbiamo testato il volante anche con Gran Turismo 7 su PS5 e l'esperienza plug and play ci ha soddisfatto molto: senza modificare alcuna impostazione, abbiamo ottenuto un'esperienza di guida di altissimo livello. In generale, la differenza rispetto a un volante a cinghia è notevole quindi, se siete abituati a un Logitech G29, il salto di qualità sarà enorme. Non si raggiungono però le vette toccate dai prodotti di fascia alta, che sono pensati principalmente per coloro che competono ad alti livelli.

La base RS50 offre un sistema di dissipazione passiva mediante i fori presenti lungo la struttura

Per aumentare il realismo, Logitech ha un netto vantaggio rispetto ai produttori concorrenti. Grazie alla tecnologia TrueForce infatti, è in grado di trasmettere sensazioni che altri volanti non sono in grado di simulare. Ad esempio, mentre siamo fermi sulla griglia di partenza con il motore che gira a vuoto, possiamo percepire una sensazione sottile che fa sembrare il volante "vivo". Questo feedback aptico trasmette facilmente anche la superficie dei cordoli, la sensazione di blocco di una ruota anteriore o il passaggio su una superficie erbosa leggermente fuori dal tracciato.

Si tratta di un livello di percezione aggiuntivo che, pur non conferendo un vantaggio competitivo a chi lo utilizza, riesce comunque a regalare sensazioni di guida eccellenti. Il nostro consiglio è dunque quello di mantenere attiva la tecnologia TrueForce, impostandola su un livello di potenza compreso tra il 10% e il 15%, in modo da non coprire gli altri feedback, che sono decisamente più preziosi in termini di prestazioni in pista.

App Logitech G Hub

Sebbene il volante RS50 sia indubbiamente concepito come un prodotto plug and play, soprattutto per il mondo delle console, su PC è possibile accedere a una serie di impostazioni aggiuntive tramite il software Logitech G Hub. Purtroppo, il grado di personalizzazione offerto è piuttosto limitato, impedendo di sbloccare appieno il potenziale di quest'ottima base di guida. Mancano infatti impostazioni più dettagliate, offerte invece da altri produttori come Moza e Fanatec.

Inoltre, il software è piuttosto inaffidabile da anni, con alcune funzionalità mancanti e altre piene di bug. Ad esempio, sulla carta dovrebbe essere possibile salvare una serie di impostazioni specifiche per ogni videogioco di guida, in modo da trovare il volante sempre pronto per ogni situazione. Tuttavia, questa feature non sempre funziona correttamente e tende spesso a resettare alcune impostazioni, creando parecchi fastidi durante l'uso. Un vero peccato, perché con un hardware così promettente si poteva fare di più lato software per migliorare l'utilizzo su PC, soprattutto per gli utenti più esigenti. Ricordiamo, infine, che i giocatori console possono accedere a un livello di personalizzazione molto simile direttamente dallo schermo OLED della base e salvare le impostazioni sul dispositivo.

L'interfaccia del software Logitech G Hub per la configurazione delle limitate impostazioni del volante

Ecosistema di accessori

Negli anni, Logitech ha lavorato molto per espandere la propria linea di prodotti dedicati al sim racing. Purtroppo però, l'offerta complessiva rimane ancora piuttosto limitata rispetto a quella degli altri concorrenti. L'ecosistema di dispositivi e accessori Logitech è piuttosto chiuso, il che riduce le opzioni d'acquisto per gli acquirenti. Ad esempio, mancano dei volanti di tipo Formula che si possano agganciare alla base di guida per simulare al meglio il sistema di guida di queste vetture.

Inoltre, manca ancora oggi un cambio ad H di fascia alta, perché Logitech offre solo un prodotto molto economico per questo tipo di accessorio. Inoltre, gli accessori Logitech hanno un prezzo mediamente più elevato rispetto alla concorrenza. Tutto ciò incide chiaramente sulla fase di acquisto, perché nessuno vorrebbe ritrovarsi in un ecosistema chiuso e limitato, dovendo comunque sostenere un investimento non indifferente per l'acquisto del volante. Speriamo che Logitech possa lavorare meglio su questo fronte per garantire una maggiore compatibilità.