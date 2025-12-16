Logitech G RS50 System: la recensione del nuovo volante con trasmissione diretta

Logitech è sempre stata un'azienda all'avanguardia nel proporre soluzioni di alta qualità per gli appassionati di sim racing a prezzi accessibili. Non a caso, il Logitech G29 è indubbiamente uno dei volanti più consigliati a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo senza voler spendere una fortuna. Negli anni, l'azienda ha ampliato la propria offerta, puntando anche più in alto con il modello a trasmissione diretta G PRO. In questo caso, il produttore non ha badato a spese per conquistare i puristi del genere.
A qualche anno di distanza dal lancio dell'ultimo modello, Logitech ha finalmente proposto una nuova soluzione a trasmissione diretta che si posiziona esattamente a metà strada tra il prodotto premium e quello più economico. Si tratta della combinazione di base e volante Logitech G RS50 System, un prodotto certamente non economico, ma che promette di offrire la trasmissione diretta al prezzo di circa 700 euro. L'obiettivo di Logitech è offrire un prodotto a chi vuole provare questa tecnologia con un'esperienza plug-and-play facile e accessibile e che non richiede nemmeno una postazione di guida dedicata. Ma allo stesso tempo, il produttore strizza l'occhio anche ai possessori del Logitech G29 (e simili), spronandoli ad aggiornare la propria configurazione ed a rimanere nello stesso ecosistema di accessori compatibili.
Caratteristiche tecniche del volante Logitech G RS50 System
La base del volante nasconde sotto la sua scocca un motore a trasmissione diretta con una coppia massima di 8 Nm. L'albero motore è realizzato in acciaio e alluminio, materiali che garantiscono al componente la massima robustezza, soprattutto rispetto ai prodotti della concorrenza che utilizzano un mix di plastica e carbonio. Il calore prodotto dal motore durante l'utilizzo viene gestito con un sistema a dissipazione passiva usando i fori presenti sulla base. Questo consente alla base di essere meno rumorosa, riuscendo comunque a dissipare il calore senza surriscaldarsi troppo.
Oltre alla trasmissione diretta, il volante RS50 offre un ulteriore strato per garantire un force feedback più profondo, sfruttando la tecnologia TrueForce. Questa feature è in grado di trasmettere un feedback aptico aggiuntivo che simula in modo più realistico le vibrazioni, i dettagli della superficie dell'asfalto e il bloccaggio delle gomme. Si tratta di una soluzione che abbiamo già avuto modo di conoscere e sperimentare in altri prodotti e che ci ha sempre donato sensazioni molto positive.
Una delle principali caratteristiche di questo volante è indubbiamente la sua possibilità di essere fissato su una scrivania. Grazie al suo pratico morsetto potrete configurare la vostra postazione in pochi minuti ed entrare da subito nel vivo dell'azione. Ovviamente la base può essere fissata anche su una postazione di guida per ottenere il massimo senso d'immersione.
Per quanto riguarda la compatibilità, Logitech offre due versioni della combo volante e base, entrambe vendute al prezzo di 669€. I due modelli, uno con marchio PlayStation e l'altro Xbox, sono entrambi compatibili con il PC. È anche possibile acquistare la base e il volante separatamente. Sempre su questo fronte, Logitech garantisce la piena compatibilità con gli accessori precedentemente acquistati, facilitando il passaggio a questa nuova piattaforma. In particolare, le pedaliere e il cambio a H dei modelli G25/G27/G29/G920/G923 sono compatibili con il volante Logitech G RS50. Infine è possibile smontare la corona del volante per sostituirla con un altro accessorio, magari più adatto a delle vetture specifiche.
Scheda tecnica Logitech G RS50 System
- Tipologia: volante con motore a trasmissione diretta
- Potenza motore: 8 newton/metri
- Frequenza di aggiornamento: 4.000 Hz
- Tecnologie: Trueforce di Logitech
- Leve cambio: meccanismo magnetico a scatto
- Compatibilità:
- PC
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Supporto scrivania: sì
- Dimensioni base: 180 x 150 x 160 mm
- Diametro volante: 290 mm
- Peso volante: volante 1,4 kg, base 4,4 kg
- Prezzo: 669€
Design
Logitech ha lavorato duramente per ottimizzare il design della base e del volante RS50. Nel suo primo tentativo di realizzare un prodotto a trasmissione diretta infatti, la base era decisamente troppo grande rispetto a quella degli altri prodotti della concorrenza. In questo caso invece, c'è stata un'importante ottimizzazione degli spazi, eliminando la dissipazione attiva e comprimendo l'intero motore in un trapezio dalle dimensioni di 180 x 150 x 160 millimetri.
Si tratta dunque di una base assolutamente compatta, in linea con gli altri prodotti come quelli di Fanatec o Moza. Il peso rimane comunque considerevole, 4,4 kg, ma una volta fissato su un supporto adeguato, questo volante non sarà certo un problema. Un altro aspetto che ci ha convinto della base è la scelta di un design molto grezzo, quasi industriale. Sembra che il componente sia stato smontato direttamente da una vettura GT e portato sulla nostra postazione di guida.
I prodotti Logitech dedicati alle simulazioni di guida sono sempre stati pensati per essere accessibili a tutti. In tal senso, già nel modello top di gamma era presente un robusto morsetto da tavolo che ritroviamo anche in questo modello RS50. In questo modo, sia chi possiede una postazione di guida dedicata sia chi vuole semplicemente fissare il volante alla scrivania potrà godersi la trasmissione diretta della base RS50.
Nella parte posteriore della base sono presenti tre porte USB-A per il collegamento degli accessori e della pedaliera, una porta proprietaria per il collegamento degli accessori più datati, come il cambio a H, e una porta USB-C per il collegamento al PC o alla console. È presente inoltre un pulsante START/STOP per l'accensione e lo spegnimento della base. Nella parte frontale invece, si trova un piccolo display OLED sotto il quale si trova il perno con meccanismo Quick Release per l'aggancio rapido del volante.
Il volante si discosta leggermente da quello del modello G PRO per il posizionamento di alcuni pulsanti e manopole ed è completamente rotondo, a differenza dell'altro che aveva una base inferiore piatta. Inoltre, manca il secondo paio di leve a farfalla perché sulla parte posteriore del volante RS50 sono presenti esclusivamente le leve del cambio magnetiche. Le dimensioni rimangono pressoché identiche a quelle del modello G PRO, con un diametro di 290 millimetri: una scelta piuttosto sensata, che si adatta a diversi tipi di utilizzo.
Complessivamente il design rimane di alto livello, con una scelta dei materiali premium, che promettono una massima resistenza all'usura. La pelle sintetica utilizzata per il rivestimento della corona offre un ottimo grip anche senza guanti, ma tende a trattenere un po' di calore nelle sessioni lunghe rispetto all'alcantara. Le cuciture interne sono ben rifinite: non graffiano i pollici durante le brusche manovre di controsterzo.
Nella parte centrale del volante ci sono 13 pulsanti (completamente configurabili su PC), due manopole di precisione e uno stick analogico per la navigazione tra i menu del gioco o dell'HUD mentre si è in pista. Tutti i pulsanti sono molto reattivi e facilmente raggiungibili con i pollici mentre si impugna il volante nella classica posizione 9-15. L'unica eccezione è rappresentata dalle due manopole, che essendo entrambe ruotate verso la parte interna del volante, potrebbero non essere così comode da utilizzare, soprattutto durante l'uso in pista.
Esperienza d'uso
A differenza del modello maggiore G PRO, che aveva uno schema di fori proprietario scomodo, l'RS50 adotta uno schema a tre fori standard sul fondo della base. Questo rappresenta un enorme vantaggio:si monta facilmente sulla maggior parte delle piastre di fissaggio delle postazioni di guida. Ciò consente un fissaggio rapido e indolore che, una volta completato, non richiede ulteriori preoccupazioni.
Discorso leggermente diverso per quanto riguarda il fissaggio sulla scrivania. Nonostante il sistema di ancoraggio rimanga molto semplice e intuitivo, il morsetto da tavolo sporge parecchio verso il basso. Ciò può dare un po' di fastidio se l'utente ha le gambe lunghe o una sedia alta, perché si rischia di urtarlo con le ginocchia. D'altra parte, il morsetto svolge egregiamente il suo compito, fissando saldamente la base sulla superficie piana e consentendo di sfruttare appieno la potenza della trasmissione diretta.
Una volta completata la fase di fissaggio della base, il resto del setup iniziale procederà in modo fluido e senza ostacoli. A partire dal volante che è pronto in un attimo grazie al pratico sistema Quick Release. Basta infilarlo correttamente sul perno della base per essere subito pronti all'azione. Una volta collegati tutti i cavi, la console riconoscerà immediatamente questa periferica e potrete scendere subito in pista. Su PC, ci vorrà solo un po' di pazienza in più per installare il software Logitech G Hub.
Force Feedback
Ma veniamo al dunque: come si comporta questo volante una volta scesi in pista? Il force feedback prodotto dalla base è estremamente fluido e reattivo. Durante il funzionamento, il motore riesce a mantenere senza fatica la coppia di picco di 8 Nm senza alcun minimo scatto o incertezza. Questa potenza è più che sufficiente per un uso non professionale e vi permetterà di godere di qualsiasi veicolo nella maggior parte dei simulatori di guida. Anzi, per alcuni utenti questa coppia potrebbe essere eccessiva: dopo una lunga sessione di guida su Assetto Corsa Rally per esempio, si avvertirà inevitabilmente un po' di stanchezza alle braccia. Nei titoli come F1 25, dove invece è necessaria una maggiore precisione e la percezione di ogni sfumatura, potrete sfruttare tranquillamente tutta la coppia disponibile per reagire prontamente ad ogni sottosterzo o sovrasterzo.
Abbiamo testato il volante anche con Gran Turismo 7 su PS5 e l'esperienza plug and play ci ha soddisfatto molto: senza modificare alcuna impostazione, abbiamo ottenuto un'esperienza di guida di altissimo livello. In generale, la differenza rispetto a un volante a cinghia è notevole quindi, se siete abituati a un Logitech G29, il salto di qualità sarà enorme. Non si raggiungono però le vette toccate dai prodotti di fascia alta, che sono pensati principalmente per coloro che competono ad alti livelli.
Per aumentare il realismo, Logitech ha un netto vantaggio rispetto ai produttori concorrenti. Grazie alla tecnologia TrueForce infatti, è in grado di trasmettere sensazioni che altri volanti non sono in grado di simulare. Ad esempio, mentre siamo fermi sulla griglia di partenza con il motore che gira a vuoto, possiamo percepire una sensazione sottile che fa sembrare il volante "vivo". Questo feedback aptico trasmette facilmente anche la superficie dei cordoli, la sensazione di blocco di una ruota anteriore o il passaggio su una superficie erbosa leggermente fuori dal tracciato.
Si tratta di un livello di percezione aggiuntivo che, pur non conferendo un vantaggio competitivo a chi lo utilizza, riesce comunque a regalare sensazioni di guida eccellenti. Il nostro consiglio è dunque quello di mantenere attiva la tecnologia TrueForce, impostandola su un livello di potenza compreso tra il 10% e il 15%, in modo da non coprire gli altri feedback, che sono decisamente più preziosi in termini di prestazioni in pista.
App Logitech G Hub
Sebbene il volante RS50 sia indubbiamente concepito come un prodotto plug and play, soprattutto per il mondo delle console, su PC è possibile accedere a una serie di impostazioni aggiuntive tramite il software Logitech G Hub. Purtroppo, il grado di personalizzazione offerto è piuttosto limitato, impedendo di sbloccare appieno il potenziale di quest'ottima base di guida. Mancano infatti impostazioni più dettagliate, offerte invece da altri produttori come Moza e Fanatec.
Inoltre, il software è piuttosto inaffidabile da anni, con alcune funzionalità mancanti e altre piene di bug. Ad esempio, sulla carta dovrebbe essere possibile salvare una serie di impostazioni specifiche per ogni videogioco di guida, in modo da trovare il volante sempre pronto per ogni situazione. Tuttavia, questa feature non sempre funziona correttamente e tende spesso a resettare alcune impostazioni, creando parecchi fastidi durante l'uso. Un vero peccato, perché con un hardware così promettente si poteva fare di più lato software per migliorare l'utilizzo su PC, soprattutto per gli utenti più esigenti. Ricordiamo, infine, che i giocatori console possono accedere a un livello di personalizzazione molto simile direttamente dallo schermo OLED della base e salvare le impostazioni sul dispositivo.
Ecosistema di accessori
Negli anni, Logitech ha lavorato molto per espandere la propria linea di prodotti dedicati al sim racing. Purtroppo però, l'offerta complessiva rimane ancora piuttosto limitata rispetto a quella degli altri concorrenti. L'ecosistema di dispositivi e accessori Logitech è piuttosto chiuso, il che riduce le opzioni d'acquisto per gli acquirenti. Ad esempio, mancano dei volanti di tipo Formula che si possano agganciare alla base di guida per simulare al meglio il sistema di guida di queste vetture.
Inoltre, manca ancora oggi un cambio ad H di fascia alta, perché Logitech offre solo un prodotto molto economico per questo tipo di accessorio. Inoltre, gli accessori Logitech hanno un prezzo mediamente più elevato rispetto alla concorrenza. Tutto ciò incide chiaramente sulla fase di acquisto, perché nessuno vorrebbe ritrovarsi in un ecosistema chiuso e limitato, dovendo comunque sostenere un investimento non indifferente per l'acquisto del volante. Speriamo che Logitech possa lavorare meglio su questo fronte per garantire una maggiore compatibilità.
Periferica cambio sequenziale e freno a mano
Logitech ha finalmente ampliato il proprio ecosistema di accessori dedicati al sim racing introducendo un nuovo dispositivo. Non si tratta del classico cambio a H che molti si aspettavano, ma di una leva dalla duplice configurazione che può essere utilizzata sia come cambio sequenziale sia come freno a mano. Si tratta di un accessorio tipicamente utilizzato per simulare le auto da rally e che sicuramente farà piacere agli appassionati del genere.
Durante la nostra prova del volante, abbiamo avuto modo di testare a fondo anche questa periferica che si collega direttamente alla base e può essere fissata ad una scrivania con l'apposito morsetto.
La leva può essere fissata in due fori distinti a seconda della modalità di utilizzo. In entrambe le configurazioni, il feedback meccanico offerto è molto piacevole e preciso. Inoltre, acquistando due di queste leve, si ottiene la doppia configurazione per un controllo ottimale sia del cambio che del freno a mano. Il costo però bisogna dirlo, non è particolarmente accessibile, perché Logitech richiede un investimento di 139€ per portarsi a casa questo extra.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.5
Possiamo paragonare la combo base e volante Logitech G RS50 a un classico prodotto Apple che risplende per la sua facilità d'uso, ma che non offre certamente grandi possibilità di personalizzazione, dovendo convivere in un ecosistema chiuso e limitato. Il software Logitech G Hub ci è sembrato fin troppo scarno e gli accessori compatibili sono pochi e costano parecchio. D'altra parte, il prodotto riesce pienamente nel suo obiettivo di proporre un'ottima trasmissione diretta a un prezzo non eccessivo, potendo contare anche sulla fantastica tecnologia TrueForce. Si tratta dunque di un prodotto molto valido, soprattutto per chi cerca immediatezza e facilità d'uso (principalmente su console) o fa già parte dell'ecosistema di simulazione di guida di Logitech.
PRO
- Sia la base che il volante hanno un ottimo design
- La tecnologia TrueForce aggiunge uno strato di immersione in più
- Il force feedback del motore a trasmissione diretta è molto consistente e reattivo
- Ottimo per chi vuole passare da un volante più economico a cinghia senza spendere troppo
CONTRO
- L'ecosistema di accessori Logitech rimane piuttosto limitato e costoso
- La personalizzazione tramite Logitech G Hub non funziona a dovere
- L'esperienza alla scrivania ha qualche piccolo difetto ergonomico