Logitech G PRO Racing Wheel, la recensione del volante con motore a trasmissione diretta

Il primo volante Logitech con un motore a trasmissione diretta è finalmente arrivato sul mercato. Forse un po' tardi, visto che altri produttori hanno già conquistato gran parte di questa nicchia chiaramente rivolta agli alto spendenti. Quando parliamo di questo brand però, dobbiamo sempre tenere in considerazione che il suo operato va ben oltre il campo delle simulazioni. Logitech infatti gode di una serie di risorse e conoscenze derivate da altri settori, sempre legati al mondo dell'informatica. Ed è proprio grazie a questo bagaglio di esperienze che l'azienda è stata in grado di inserirsi in una porzione di mercato, realizzando un prodotto sicuramente non rivoluzionario, ma senza dubbio capace di ritagliarsi un posto importante tra l'agguerrita concorrenza. Nelle scorse settimane abbiamo avuto l'occasione di provare con mano (e piedi) il volante Logitech G PRO Racing Wheel insieme alla pedaliera Logitech PRO Racing Pedals. Una combo di periferiche di fascia alta, realizzata appositamente per PC e console Xbox e PlayStation di nuova e vecchia generazione, che sul mercato vengono vendute separatamente e che raggiungono la soglia dei 1500€ complessivi. Possiamo anticiparvi subito che i prodotti ci hanno lasciato un'impressione positiva, ma ci teniamo a spiegarvi il perché nei seguenti paragrafi.

Caratteristiche tecniche Il volante Logitech G PRO Racing Wheel con la pedaliera Logitech G PRO Racing Pedals Avere un motore a trasmissione diretta sotto il "cofano" significa dire addio a cinghie o ingranaggi, ottenendo una risposta a bassa latenza, grazie anche ad una frequenza di aggiornamento pari a 1.000 Hz. Il risultato è una sensazione alla guida completamente diversa rispetto gli altri prodotti di fascia più bassa. In particolare il motore scelto da Logitech riesce a trasmettere una potenza pari a 11 newton/metri. Per cercare di contestualizzare questo dato puramente tecnico, possiamo dirvi che si posiziona circa a metà tra i prodotti che offrono questo tipo di tecnologia. Ad esempio il volante Fanatec DD Pro dedicato a Gran Turismo 7 raggiunge 8 nm (con il suo kit potenziato). Nonostante questa tipologia di volanti tipicamente richieda una postazione di guida dedicata, Logitech è riuscita ad ottimizzare il suo prodotto per poterlo fissare anche alla scrivania, introducendo delle scelte di design che andremo a commentare in seguito. Questo lo rende indubbiamente un prodotto più accessibile, grazie anche alla compatibilità con tutte le macchine da gioco. Sul mercato sono disponibili due modelli, uno dedicato ai prodotti Microsoft e l'altro a quelli Sony (entrambi compatibili con PC), che si differenziano soltanto per i pulsanti che rispecchiano quelli dei pad delle rispettive piattaforme. Il retro della base del volante Logitech G PRO Racing Wheel con le porte USB e la griglia di dissipazione del calore Logitech non ha certo voluto gettare al vento gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati per i primi volanti che ha rilasciato sul mercato. Sul nuovo G PRO Racing Wheel infatti approda, tra le altre cose, anche la tecnologia Trueforce, in grado di far immergere maggiormente il giocatore nell'esperienza di guida, potendo simulare diversi effetti e dettagli aggiuntivi. Immancabile poi il completo supporto al software di personalizzazione Logitech G Hub dal quale avremo il pieno controllo del nostro volante. Fortunatamente per i giocatori console, la personalizzazione viene comunque garantita dal piccolo display OLED presente sulla base del volante, tramite il quale potremo impostare anche cinque profili di impostazioni da cambiare velocemente durante una gara. Infine vogliamo citare alcune peculiarità tecniche della pedaliera, che ha come punto di forza il pedale del freno con cella di carico. Grazie a questo meccanismo viene garantita una maggiore precisione nelle nostre staccate, perché la misura della forza applicata sul pedale viene eseguita sulla base della pressione e non della percorrenza del pedale stesso. La cella di carico inoltre può essere smontata e configurata per simulare varie pressioni e può raggiungere un massimo di 100 kg di peso per pinzare i dischi dei freni al 100%. Scheda tecnica Tipologia: volante GT con motore a trasmissione diretta

volante GT con motore a trasmissione diretta Potenza motore: 11 newton/metri

11 newton/metri Frequenza di aggiornamento: 1.000 Hz

1.000 Hz Tecnologie: Trueforce di Logitech

Trueforce di Logitech Leve cambio: meccanismo magnetico a scatto

meccanismo magnetico a scatto Compatibilità: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S Supporto scrivania: sì

sì Dimensioni base: 200 x 290 x 305 mm

200 x 290 x 305 mm Dimensioni volante: diametro 300 mm, lunghezza 136 mm

diametro 300 mm, lunghezza 136 mm Peso volante: volante 1,5 kg, base 7 kg

volante 1,5 kg, base 7 kg Dimensioni pedaliera: 229 x 445 x 341 mm

229 x 445 x 341 mm Peso pedaliera: 5 kg

5 kg Prezzo: 1.099€ volante, 399€ pedaliera

Design Volante e base Logitech G PRO Racing Wheel Chi non è abituato ad avere tra le mani un volante a trasmissione diretta, la prima cosa che noterà ancora prima di aprire la scatola del Logitech G PRO Racing Wheel, è il peso del suo contenuto. Sì, perché la base del volante raggiunge ben 7 chilogrammi viste le sue dimensioni particolarmente generose. Ci sono però due motivi per i quali Logitech ha deciso di adottare questa forma. Il primo è legato al contenuto sotto la scocca, che oltre a presentare un motore di indubbia potenza, nasconde anche un ventola per la dissipazione del calore. Inoltre, la base è stata estesa in modo da poter essere fissata con più stabilità sulla scrivania, al punto da raggiungere i 30 centimetri nella parte più larga. Il risultato finale, dobbiamo dirlo, è un bel macigno, nonostante Logitech abbia provato a renderlo elegante con delle scelte di design piuttosto azzeccate. Il corpo di forma trapezoidale è realizzato in plastica non particolarmente piacevole al tatto, ma sicuramente più leggera dei materiali metallici utilizzati per le basi di altri volanti. Nella parte frontale troviamo un piccolo display OLED di circa un pollice, sopra il quale si trova una serie di luci LED personalizzabili dal software, che indicano i giri del motore. Il resto di questa parte è ricoperto da una griglia anch'essa in plastica, che aiuta parzialmente con la dissipazione del calore. Nella parte bassa invece troviamo su entrambi i lati due fori, che alleggeriscono la struttura e indicano proprio come questa parte sia stata aggiunta solo per garantire una maggiore stabilità nel fissaggio sulla scrivania. Il retro invece è particolarmente accattivante, grazie ad una griglia che sembra voler catturare l'aria come il radiatore frontale di una macchina, dal quale tuttavia fuoriesce il calore. Sotto a questa griglia troviamo anche tre porte USB-A, una porta per l'alimentazione ed una porta Micro-USB per la connessione alle macchine da gioco. I comandi sulla parte frontale del volante Logitech G PRO Racing Wheel Abbiamo apprezzato molto la presenza di un praticissimo meccanismo di rilascio rapido, che ci permette di fissare e rimuovere il volante in pochi secondi. Questo risulta particolarmente utile quando dobbiamo montarlo sulla nostra postazione di guida, oppure per uscire più facilmente dall'abitacolo quando, fumanti di rabbia, nella prima curva della gara ci sbattono contro mandandoci sulle barriere. Le tre porte USB-A sulla base ed il meccanismo di rilascio rapido ci fanno pensare che in futuro Logitech possa rilasciare nuovi accessori per il suo prodotto, come un cambio ad H oppure altri volanti da fissare sulla base. Parlando proprio dello sterzo, Logitech ha voluto mantenere lo stesso stile degli altri prodotti della sua linea racing. Non si notano infatti particolari differenze tra questo modello ed il recente G923, che adotta una filosofia di design e scelta dei materiali molto apprezzati. Con quanto appena detto non vogliamo assolutamente sminuire il lavoro di Logitech, perché la qualità dei suoi volanti è sempre stata molto elevata, anche nelle fasce di prezzo inferiori. Visto il target del PRO Racing Wheel, ci aspettavamo però degli aspetti caratteristici, per distinguere meglio la linea premium da quella consumer. Il design infatti rimane piuttosto anonimo e non riesce a spiccare rispetto ai volanti più economici venduti dallo stesso produttore. La parte posteriore del volante Logitech G PRO Racing Wheel con il meccanismo di rimozione a scatto e le leve del cambio magnetiche Nella parte posteriore del volante troviamo due leve magnetiche per il cambio, che oltre ad essere molto precise e robuste, sono anche piuttosto silenziose. La vera novità però è presente sotto al cambio sequenziale, con due ulteriori pale per gestire la frizione, l'acceleratore, il freno o il freno a mano a seconda delle impostazioni preferite del guidatore. Sulla parte frontale sono presenti una schiera di comandi, rotelle, levette ed un joystick a otto direzioni per la gestione dei menu in gioco. I comandi sono facilmente accessibili con le dita mentre si sta guidando ed offrono una buona personalizzazione per mappare tutte le funzioni necessarie a gestire la vettura. La pelle che riveste la parte esterna del volante è dotata di piccoli fori, grazie ai quali le mani tendono a sudare molto meno e non servirà indossare dei guanti per avere la presa migliore. A prima vista lo sterzo potrebbe sembrare piuttosto grande con i suoi 30 centimetri di diametro, ma dobbiamo ammettere di aver trovato le dimensioni adatte praticamente ad ogni gioco di guida provato. La cella di carico posta sul pedale del freno della pedaliera Logitech G PRO Racing Pedals Passiamo ora a parlare della pedaliera PRO Racing Pedals, che invece abbiamo trovato veramente ottima sotto il profilo visivo. Tipicamente questo accessorio, essendo nascosto sotto i nostri piedi, viene spesso trascurato dal punto di vista del design. Logitech invece ha sfornato un prodotto di tutto rispetto, con un mix di materiali plastici e metallici veramente premium. Si tratta innanzitutto di una pedaliera classica a tre pedali, che possono essere rimossi o spostati orizzontalmente. Ad esempio, è possibile togliere il pedale della frizione e muovere quello del freno a sinistra, per ottenere una configurazione a due. Anche la superficie in alluminio sulla quale andiamo ad appoggiare i nostri piedi può essere regolata per modificarla da orizzontale a verticale così da trovare il massimo confort nella postazione di guida. Nella parte inferiore della pedaliera è stato svolto un eccellente lavoro di gestione dei cavi per nasconderli completamente alla vista.

Esperienza d'uso L'impugnatura del volante Logitech G PRO Racing Wheel Seppure Logitech abbia dato la possibilità di fissare il volante sulla scrivania, abbiamo preferito utilizzare la nostra postazione di guida per montare la ruota tramite le viti e gli appositi fori, presenti ovviamente anche sotto la pedaliera. Non volevamo infatti sollecitare troppo la nostra fragile scrivania IKEA. In generale, per prodotti di questo tipo, consigliamo sempre di utilizzarli su un supporto apposito, in modo da trasferire interamente la potenza delle mani e le vibrazioni sul resto del corpo. Purtroppo le dimensioni della base ci hanno impedito di posizionarla vicino al monitor, perché altrimenti andavamo a coprire parte dello schermo. In generale, questo elemento va tenuto in considerazione, soprattutto se siete dei maniaci della perfezione nel vostro setup. Inoltre, il volante è rivolto leggermente verso l'alto, cosa che potrebbe darvi qualche noia a seconda dell'inclinazione con la quale preferite giocare. La configurazione dei cavi è molto semplice: uno collegherà la pedaliera al volante, un altro invece partirà dal volante per raggiungere la macchina da gioco. Inoltre, per garantire tutta la potenza del motore è richiesto un cavo di alimentazione connesso direttamente alla base. Successivamente è vivamente richiesto di installare Logitech G Hub su PC (se volete giocare con questa macchina) per poter ottenere i driver e l'accesso alle varie impostazioni di configurazione della periferica. A questo punto sarete pronti a scendere in pista, perché il volante verrà automaticamente riconosciuto in decine di videogiochi di corse e non, grazie alla compatibilità pressoché universale. Inoltre, il produttore tramite questa pagina, offre una serie di configurazioni ideali del volante per i videogiochi di corse più popolari. Vi consigliamo dunque di salvarvi i vari profili, in modo da avere sempre la configurazione ottimale sul force feedback, i gradi di rotazione del volante, la sensibilità del pedale del freno e così via. Il tutto può essere gestito anche direttamente dal volante, utilizzando il mini display OLED, ma chiaramente se avete la possibilità di collegarlo ad un computer, la personalizzazione diventerà molto più semplice ed immediata. Poi eventualmente vi basterà collegare il volante alla console e scegliere uno dei profili precedentemente salvati. Il volante e la pedaliera Logitech montati su una postazione di guida Parliamo ora dell'esperienza d'uso vera e propria. Una volta acceso il motore della nostra vettura GT su Assetto Corsa Competizione, la prima cosa che abbiamo notato è la vibrazione del motore che veniva trasmessa lungo tutta la nostra postazione di guida. Semplicemente accelerando, abbiamo sentito questa vibrazione aumentare di conseguenza, senza nemmeno ingranare la prima marcia ed iniziare a spostarci lungo il tracciato. Il merito di questa fantastica sensazione va attribuito alla tecnologia Trueforce di Logitech. In pratica, all'interno del G PRO Racing Wheel sono stati implementati due livelli di force feedback. Il primo è quello tradizionale, dato dalla classica spinta del volante, che riesce a trasmettere 11 nm di forza massima. Grazie ad esso percepirete molto bene la vettura in ogni situazione, senza alcun tentennamento o perdita improvvisa di controllo, sia ad alte che a basse velocità. Il secondo livello di forza invece è una sorta di feedback aptico implementato per trasmettere ulteriori input fisici mentre stiamo guidando. I volanti privi di questa tecnologia hanno solamente un motorino classico per la vibrazione mentre con lo sterzo Logitech la sensazione è molto più precisa e granulare. Il design della pedaliera Logitech G PRO Racing Pedals La tecnologia Trueforce elabora l'audio del videogioco ad alta frequenza, tramite il quale riesce a generare delle apposite vibrazioni per trasmettere il feedback aptico al giocatore. In questo modo gli effetti come il passaggio sui cordoli, la ghiaia nei giochi di rally, la pioggia che cade e le pozzanghere che percorriamo in pista o banalmente i giri del motore che aumentano e diminuiscono verranno simulati tramite questo feedback che aumenta notevolmente l'immersione nei videogiochi. Il risultato finale è davvero impressionante, tanto che ci ha fatto percepire una mancanza sostanziale quando siamo tornati ad impugnare dei volanti di altri produttori. Chi si avvicina per la prima volta ad un prodotto con motore a trasmissione diretta deve sapere che il livello di precisione e affidabilità di questi volanti è veramente incredibile. In una gara di F1 siamo riusciti a sbagliare pochissime volte, segnando giri molto competitivi sul cronometro. Questo perché abbiamo percepito la vettura costantemente sotto le nostre braccia, mentre con un volante a cinghia o ad ingranaggi capita spesso di perdere il feeling in determinate situazioni di gara, come una staccata più azzardata o in un tentativo di sorpasso sulla traiettoria non ideale. Non fraintendeteci, il volante non basta per diventare pro player, ma sicuramente aiuta parecchio nella fase di apprendimento e controllo della macchina. Nella nostra prova con i giochi di rally ci siamo divertiti da morire a sfruttare tutta la potenza offerta dal volante che ruotava da una direzione all'altra con una successione impressionante di controsterzi per gestire le derapate nella ghiaia. Su Assetto Corsa invece abbiamo trovato quel giusto, potente force feedback, che ci ha lasciato le braccia doloranti dopo una lunga corsa, ma anche un'enorme soddisfazione per essere riusciti a controllare bene le vetture più spinte sul tracciato. Il comportamento del volante è davvero realistico, soprattutto se impostate il force feedback al massimo del suo potenziale. Faticherete ad inserire la macchina in curva ad alte velocità con una resistenza molto precisa e lineare che andrà ad opporsi al vostro movimento. In uscita invece sarà facilissimo percepire la perdita del posteriore e controllare il sovrasterzo con delle piccole correzioni che avranno un riscontro immediato nelle vostre braccia. Il volante Logitech G PRO con il gancio per il fissaggio sulla scrivania Anche per quanto riguarda la pedaliera abbiamo riscontrato la medesima precisione nei controlli. Sull'acceleratore ed il pedale della frizione abbiamo veramente poco da dire, perché non presentano caratteristiche rilevanti. Il pedale del freno con la cella di carico invece è l'elemento che ci ha dato in assoluto più soddisfazione, grazie ad una risposta costante durante le gare. Una volta che vi sarete abituati alla pressione da esercitare e avrete sviluppato la memoria muscolare di quella spinta, sarete in grado di gestire la frenata con molta precisione in ogni curva.