Fanatec Gran Turismo DD Pro, il volante PS5 è ufficiale: costa 699€

Fanatec ha finalmente annunciato ufficialmente DD Pro, il volante PS5 (ma compatibile anche con PS4) griffato Gran Turismo. Un dispositivo all'avanguardia, che chiaramente ha un prezzo importante: si parte da 699,95€.

Sappiamo dallo scorso luglio che Fanatec e Gran Turismo 7 collaborano per i nuovi volanti PS5, e il DD Pro rappresenta la concretizzazione di un progetto parecchio ambizioso, caratterizzato da una tecnologia force feedback di nuova generazione.

L'azienda sostiene infatti che il fatto che il volante sia montato direttamente sul motore, non ci sono ginghie o ingranaggi a diluire l'effetto del feedback, che si traduce in 5 Nm di coppia ma può essere ulteriormente potenziato passando a 8 Nm tramite un kit venduto separatamente per 149,95€.

DD Pro è stato disegnato da Polyphony Digital, il team autore della serie Gran Turismo, e include un display OLED e strisce RevLED al fine di fornire ai giocatori tutte le informazioni necessarie, oltre a quattro stick supplementari.

Il volante include una pedaliera con due pedali in acciaio, ma anche qui è possibile effettuare un upgrade e optare per un freno Load Cell con misurazione della pressione per il massimo realismo.

I preorder del DD Pro si apriranno sul sito ufficiale Fanatec domani, 26 novembre 2021, con uscita fissata a marzo 2022. Il prezzo, come detto, parte da 699,95€ ma è disponibile un'opzione "prioritaria" per ricevere il volante prima di Natale, che costa 849,95€ e un pacchetto deluxe da 969,85€ che include il boost kit e il freno Load Cell.