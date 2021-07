Gran Turismo 7 e Fanatec insieme per dei nuovi volanti PS5

Fanatec produrrà dei nuovi volanti per Gran Turismo 7, che faranno sfoggio di nuove tecnologie avanzate di force feedback. L'annuncio è stato dato direttamente sul sito ufficiale della serie automobilistica di Sony, dove si parla di un accordo raggiunto il 28 giugno. Stando a Fanatec questa collaborazione "punta a ridurre il divario tra corse simulate e reali".

Purtroppo per ora non sono stati forniti dettagli sui nuovi volanti, quindi bisogna aspettare che siano mostrati. Probabilmente usciranno in concomitanza con il gioco, per sfruttarne l'onda lunga, ma vi sapremo ridire a tempo debito.

Thomas Jackermeier, Amministratore delegato di Endor AG, ha dichiarato in merito:

"Per molti anni Kazunori Yamauchi ha esplorato nuove frontiere sul fronte software, ricoprendo un ruolo fondamentale nell'ascesa delle corse simulate. Ora lavoriamo insieme con l'obiettivo comune di continuare verso l'unione di corse virtuali e reali. Abbiamo in programma diversi progetti, che sono impaziente di vedere attuati in Gran Turismo."

Kazunori Yamauchi, Produttore della serie Gran Turismo, ha aggiunto:

"Fanatec è da molti anni un pioniere della tecnologia per simulazioni. Qualità e prestazioni dei suoi prodotti sono impressionanti, ma è il suo desiderio di innovare negli sport motoristici a essere particolarmente in sintonia con noi. Polyphony Digital e Fanatec condividono lo stesso spirito e le stesse ambizioni di lungo periodo. Sono impaziente di scoprire ciò che potremo creare insieme."

Per il resto vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è un titolo esclusivo per PS5, di cui non si conosce ancora la data d'uscita.