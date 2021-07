Ghost Of Tsushima Director’s Cut: Iki Island aggiungerà 15-20 ore di gameplay

Stando a un tester, Iki Island donerà 15-20 ore di gameplay a chi acquisterà la Ghost Of Tsushima Director's Cut. Il nostro ha in realtà fornito molti più dettagli in merito a questa attesissima espansione, aggiungendo ad esempio che la nuova mappa sarà grande circa come la metà inferiore della mappa dell'isola di Tsushima.

In realtà sono molte le novità che sarebbero state introdotte da Sucker Punch nel gioco, come ad esempio della nuova fauna: scimmie, leopardi e scoiattoli. Ci saranno inoltre dei nuovi altari, delle nuove composizioni musicali per il flauto, e dei nuovi nemici. Sono inoltre state aggiunte le torce e si possono trovare dei set di armature pesanti. Infine, ci saranno tre nuovi finimenti per cavalli, e molti charm extra.

Il tester ha anche scoperto una nuova posa di combattimento e dei miglioramenti per spade e archi. Sull'isola c'è anche un vulcano da far eruttare (come a Villa Certosa ndr).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ghost Of Tsushima Director's Cut uscirà il 20 agosto 2021 su PS5 e PS4.