Night Book, data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer, demo disponibile

Wales Interactive ha pubblicato un trailer per presentare il thriller interattivo Night Book e per annunciarne la data d'uscita ufficiale: 27 luglio 2021 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e sistemi iOS. Aggiungiamo noi che sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e S in retrocompatibilità.

Night Book è un thriller interattivo che narra la storia di un'interprete online alla quale viene richiesto di leggere un libro antico che evoca la presenza di un demone a casa sua.

Loralyn sta svolgendo il turno di notte, lavorando in remoto da casa sua, facendo da interprete dal vivo per alcune videochiamate dall'inglese al francese e viceversa. Attualmente incinta, con un marito che lavora lontano, e impegnata a prendersi cura del padre malato di mente, sta cercando disperatamente di mantenere la sua famiglia unita e al sicuro - ma chi è disposta a sacrificare per sopravvivere? Il fidanzato, il bambino, suo padre o se stessa?

Leggiamo le caratteristiche principali del gioco:

Una sola storia, diversi sviluppi e finali possibili.

Dai produttori di The Complex e Five dates.

Co-sviluppato dallo studio che creato Maid of Sker.

Con Julie Dray (Avenue 5) e Colin Salmon (Resident Evil, Mortal Engines).

Un film interattivo completamente in live action, girato da remoto durante il lockdown.

Pagina Steam di Night Book da cui scaricare la demo del gioco.