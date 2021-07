Red Dead Online: aggiornamento Blood Money disponibile

Rockstar Games ha annunciato la disponibilità di Blood Money, la nuova espansione maggiore di Red Dead Online che aggiunge moltissimi contenuti su tutte le piattaforme per le quali è disponibile il gioco: PC, Xbox One, PS4 e Stadia.

Leggiamo tutti i dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma non prima di avervi ricordato che i giocatori PC da oggi possono usare DLSS di Nvidia con Red Dead Redemption 2.

Assapora il crimine civilizzato della frontiera americana con rapine, estorsioni e altre attività illecite in Red Dead Online: Blood Money.

Blood Money offre una valanga di nuovi impieghi criminali, disponibili per tutti nel mondo di Red Dead Online, in cui ognuno porta a ricompense sempre più grandi.

Dirigiti verso le belle strade di Saint Denis ovest e incontra Guido Martelli, braccio destro del famoso boss della mafia Angelo Bronte, per iniziare il tuo viaggio in Crimini e Lavori. Martelli è ansioso di recuperare una valuta unica conosciuta con il nome di Capitale, un sistema di scambio utilizzato per gli affari più delicati della famiglia Bronte, che è finito nelle mani di diversi tagliagole e criminali di tutta la frontiera. Il valore del Capitale, per Martelli e per la famiglia Bronte, dipende dalla sua disponibilità.

Presentati ai membri della cerchia di Martelli per scoprire le varie attività criminali disponibili. Se è la prima volta che incontri questi individui dalla moralità discutibile, potrebbero metterti alla prova prima di affidarti il recupero del prezioso Capitale. Fai visita a questi personaggi particolarmente discutibili:

Anthony Foreman - Capo sconsiderato della banda dei fratelli Foreman, puoi trovarlo a casa Radley a Rhodes o da Doyle's Tavern a Saint Denis.

James Langton - Un famoso cacciatore di taglie con una brutta reputazione che abita nel New Austin. Puoi trovare James nell'Hennigan's Stead, a Pike's Basin o nella sua capanna vicino al lago Don Julio.

Sean Macguire - Separato temporaneamente dalla sua banda, Sean è un ladro e un assassino esperto. Puoi trovare Sean nel Great Plains o nel Tall Trees.

Joe - Strettamente legato ad altri criminali come Micah, Cleet e Samson Finch, Joe si trova a Osman Grove, New Hanover.

L'aggiornamento di oggi aggiunge tre Contratti criminali in più fasi - Il contratto della ferrovia, Il contratto di Jeb Phelps e Il contratto di Bluewater - ognuno con la propria storia da scoprire. Per ogni contratto potrai anche eseguire delle cattive azioni se sei disposto a mentire, tradire e rubare per arricchirti. Tieni gli occhi aperti mentre attraversi le pianure per scoprire le rapine agli accampamenti e alle fattorie.

Durante queste missioni accumulerai Capitale per Martelli. Scambia queste obbligazioni private con gli scagnozzi di Martelli che in cambio ti forniranno il primo di tre grandi Lavori. Martelli vuole fermare un nuovo senatore del Lemoyne, le cui ambizioni politiche hanno ostacolato le operazioni della famiglia Bronte. Colpisci il senatore rubando tre Gioielli del West: il primo è lo smeraldo Covington, un cimelio di famiglia dal passato oscuro che viene trasportato su un treno altamente sorvegliato.

Segui il Newswire di Rockstar per non perderti i Contratti criminali e due nuovi Lavori che arriveranno nelle prossime settimane.

IL CLUB DEL GRILLETTO FACILE

Il Club del grilletto facile è una nuova serie di esplosivi Pass in più edizioni disponibili nei prossimi mesi. Pensato su misura per soddisfare le necessità dei fuorilegge, il Club del grilletto facile permette ai membri di ricevere ricompense, bonus e articoli pensati per aiutarli a vivere ai confini della legalità.

Ogni Pass è composto da 25 ranghi e costa 25 Lingotti d'Oro, e recupererai il tuo investimento alla fine di ogni Pass, completando tutti e 25 i ranghi. Con ogni Pass acquistato riceverai benefici, bonus e, acquistandoli tutti e quattro, riceverai una ricompensa per riscattare il Pass di Halloween 2 gratuitamente.

ABBIGLIAMENTO, NOTE E ALTRO

In risposta ai vostri consigli, alcuni articoli degli scorsi Pass Fuorilegge torneranno disponibili per l'acquisto durante le prossime settimane e i prossimi mesi. Oggi sono disponibili da Madame Nazar l'abito L'Haraway e il Poncho Rebellion, mentre la nota sul Viaggio rapido dall'Accampamento temporaneo (e molte altre) sono disponibili da qualsiasi ricettatore. Completando lo smeraldo di Covington a difficoltà Senza pietà potrai acquistare anche il copricapo Pacific Union dal negozio di Madame Nazar.

Inoltre, tutti i contatti delle missioni Free Roam ora offriranno una selezione di missioni tra le quali scegliere attraverso un nuovo menu.

Potrai scoprire anche nuove Sfide giornaliere e ricompense in arrivo. Chi invece vuole competere con altri giocatori può partecipare alle Serie su votazione, una playlist formata dalle modalità scelte dai giocatori durante la sessione.

KIT DA MERCENARIO

Dopo aver parlato con Guido Martelli, visita il ricettatore per avere il Kit da mercenario: è un pacchetto per tutti i fuorilegge che include la nuova Bandana Fierro, pacchetti di munizioni e oggetti consumabili per prepararti alla battaglia e Capitale da accumulare per i nuovi Lavori di Martelli nei cinque Stati.

EVENTI SETTIMANALI

A proposito di Lavori, i banditi che questa settimana riescono a salire e scendere dal treno sorvegliato, sfuggire alla legge e farla franca con lo smeraldo di Covington, riceveranno una ricompensa per una bandoliera singola gratis. Completando questo Lavoro a difficoltà Senza pietà potrai acquistare anche il copricapo Pacific Union da Madame Nazar.

Per festeggiare, i saloon offrono da bere gratuitamente per tutta la settimana. Consideralo pure un invito e un avvertimento in caso scoppi una rissa. Visitando la sezione Vantaggi riceverai un accessorio gratuito selezionato a tua scelta.

SCONTI

Questa settimana, le stalle offrono uno sconto del 30% sui box e del 40% sui cavalli Paint horse americani. Anche le note sulle munizioni, incluse quelle in vendita dal ricettatore e la nota Cartucce sedative Varmint disponibile all'acquisto da Harriet Davenport, sono in sconto del 30%. Affina le tue abilità più letali con il 40% di sconto sulle Carte abilità.

Per festeggiare la pubblicazione di Blood Money, gli sconti elencati saranno disponibili fino al 26 luglio: