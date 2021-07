Red Dead Redemption 2: disponibile l'aggiornamento che aggiunge il supporto a Nvidia DLSS

Nvidia ha pubblicato l'aggiornamento della versione PC di Red Dead Redemption 2 che aggiunge il supporto per la tecnologia DLLS (Deep Learning Super Sampling) di Nvidia. Ora l'opzione per attivarla appare tra le impostazioni grafiche, come abbiamo potuto modo di verificare avviando il gioco e come potete vedere nell'immagine sottostante.

La nuova opzione per attivare la tecnologia DLSS di Nvidia

Attualmente non è stato reso noto il guadagno in termini di fluidità dall'uso di DLSS in gioco, ma immaginiamo che non ci vorrà molto prima che escano dei videoconfronti aggiornati.

Da notare che l'aggiornamento odierno introduce anche i contenuti di Blood Money, la nuova espansione di Red Dead Online (la modalità online di Red Dead Redemption 2, acquistabile anche autonomamente), di cui vi abbiamo già parlato in maniera diffusa.

Per il resto vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.