Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition è in forte sconto su Instant Gaming per PC

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition per PC è ora in sconto tramite Instant Gaming a un prezzo da non ignorare. Potete infatti pagarlo 23,17€ invece di 90€, con un risparmio del 74%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo che vi abbiamo indicato e che vedete qui sopra calcola già l'IVA. Una volta raggiunta la pagina di Instant Gaming vedrete temporaneamente un prezzo più basso, poiché l'IVA non viene mostrata fino a quando non avete raggiunto la pagina di pagamento. Precisiamo che questa è la versione Rockstar del gioco, da usare sul launcher della compagnia, non su Steam.