A quanto pare Red Dead Redemption 2 ha già stabilito un nuovo record su Steam, a solo pochi giorni dall'ultimo picco: stavolta il titolo di Rockstar Games ha totalizzato quasi 100.000 giocatori contemporanei, per la precisione 99.993.

Anche in questo caso il merito è del forte sconto di cui è possibile approfittare in questo momento per acquistare il gioco sulla piattaforma Valve, spendendo solo 14,99€ anziché 59,99€ e risparmiando dunque il 75%.

Pubblicato su PC nel novembre del 2019, a esattamente un anno di distanza dal debutto su PS4 e Xbox One, Red Dead Redemption 2 si pone in realtà come un prequel rispetto al primo capitolo della saga e approfondendo il passato di John Marston ai tempi della sua militanza nella banda di Dutch van der Linde.

Il protagonista tuttavia è un altro, Arthur Morgan: uno scaltro fuorilegge che appartiene allo stesso gruppo di malviventi, che si trova a fare i conti con i sensi di colpa, la sua lealtà nei confronti del capo e la realtà di un selvaggio west ormai agli sgoccioli per i tipi come lui.