Dynasty Warriors: Origins mostra il trailer con i riconoscimenti della stampa

Nonostante sia privo della memoria, il personaggio scopre di possedere grandi abilità in combattimento e un senso della giustizia che gli impone di prendere parte al conflitto, alleandosi alla fazione che ritiene stia operando nell'interesse della popolazione.

Pur basandosi ancora una volta sul Romanzo dei Tre Regni , il gioco mette in campo un protagonista inedito e misterioso, che si trova ad avere a che fare con i celebri condottieri che hanno combattuto per l'unificazione della Cina imperiale.

Il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Dynasty Warriors: Origins conferma il grande entusiasmo con cui l'ultimo capitolo della serie prodotta da Koei Tecmo è stato accolto dalla critica.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins abbiamo speso parole particolarmente positive nei confronti del rinnovato gameplay di questo episodio, molto più impegnativo del solito e capace di proporre situazioni dotate di un certo grado di varietà.

Una volta scesi sul campo di battaglia, infatti, non potremo limitarci a eseguire le solite combo per sbaragliare i nemici senza versare neppure una goccia di sudore, bensì dovremo tenere d'occhio la nostra energia vitale, la situazione degli alleati e gli equilibri dello scontro in tutte le porzioni della mappa.