Dynasty Warriors: Origins ha ricevuto un aggiornamento con modalità fotografica e un'armatura

Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Dynasty Warriors: Origins. Tra le portate principali dell'update troviamo l'aggiunta della modalità fotografica e il costume "Lion Dragon Armor".

Stando alle note della patch, la modalità foto si puà attivare sia tramite il menu all'interno della World Map che in battaglia usando il touchpad. È possibile vederne il funzionamento, tramite il breve filmato di gameplay pubblicato da Tecmo Koei che trovate qui sotto. Non si discosta molto da quella vista in tanti altri giochi, con la possibilità di mettere in pausa l'azione, muovere liberamente la telecamera per cercare l'opzione giusta e applicare vari filtri.