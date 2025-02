Dynasty Warriors: Origins ha raggiunto un importante traguardo di vendite su PS5, Xbox e PC

Considerando che questo risultato è stato raggiunto in poco meno da un mese dal lancio, avvenuto lo scorso 17 gennaio, parliamo di numeri di vendita più che buoni se confrontati a quelli dei precedenti giochi della serie (che in totale ha raggiunto le 21 milioni di copie vendute lo scorso 31 dicembre ). Interessante notare che la demo pubblicata lo scorso novembre ha totalizzato 2 milioni di download, con molti utenti, dunque, che sono rimasti soddisfatti a tal punto da procedere all'acquisto.

Che cos'è Dynasty Warriors: Origins

Dynasy Warrios: Origins è il nuovo capitolo della longeva serie action pilastro del sottogenere dei musou, dove i giocatori affrontano eserciti composti da centiania di nemici in vasti campi di battaglia. Il gioco propone una reinterpretazione della storia dei Tre Regni della Cina, dalla "Rivolta dei Turbanti Gialli" fino al culmine della "Battaglia di Chibi" dal punto di vista di un eroe senza nome, con la possibilità di plasmare la storia in base alle nostre decisioni.

L'artwork pubblicato per festeggiare i numeri di vendita di Dynasty Warriors: Origins

Come da tradizione della serie ci troveremo in situazioni di combattimenti 1 contro 1.000, dove sarà necessario padroneggiare e alternare attacchi rapidi e quelli potenti per spezzare la guardia dei nemici più coriacei. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins.