Jean Reno tornerebbe volentieri a lavorare su di una nuova edizione di Onimusha 3: Demon Siege

L'attore Jean Reno (Nikita, Leon, I fiumi di porpora), che partecipò al gioco e fu messo anche in copertina si è detto disponibile a tornare in un'eventuale nuova edizione di Onimusha 3.

Dopo anni di silenzio, Capcom è tornata in forze sulla serie Onimusha, che sta tentando di rilanciare in ogni modo, tra edizioni rimasterizzate del primo e del secondo e un capitolo completamente nuovo: Onimusha: Way of the Sword. Naturalmente dopo le riedizioni di Onimusha: Warlords e di Onimusha 2: Samurai's Destiny (quest'ultima ancora non disponibile), molti ritengono che anche Onimusha 3: Demon Siege subirà lo stesso trattamento.