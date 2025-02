La prenotazione di Split Fiction, il gioco del team di It Takes Two, è su Amazon per PS5, PC e Xbox

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Split Fiction in versione PS5, PC e Xbox Series. Il gioco costa 49,99€, ma con una sola copia è possibile giocare in due giocatori, visto che è obbligatoriamente in cooperativa. Potete quindi dividere la spesa con un amico e pagare in pratica 25€ a testa. Inoltre, è cross-play, quindi non dovete essere obbligatoriamente sulla stessa piattaforma. La data di uscita è il 6 marzo. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare i box che vedete qui sotto. Si tratta inoltre di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero in caso venga applicato uno sconto al prodotto dopo il vostro ordine, tale nuovo prezzo più basso sarà assegnato anche alla vostra prenotazione senza che dobbiate fare alcunché. Se poi il prezzo risale, voi mantenete comunque il prezzo più basso. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.

Che gioco è Split Fiction

Si tratta della nuova avventura cooperativa dagli autori di It Takes Two. Vestiamo i panni di due ragazze, Mio e Zoe, che creano mondi digitali completamente diversi: una ama il fantasy e l'altra il sci-fi. Inizialmente non vanno d'accordo, ma quando si ritrovano intrappolate in una fusione delle loro creazioni dovranno imparare a conoscersi e collaborare.

Possiamo aspettarci un gioco cooperativo ricco d'azione e sequenze uniche, con draghi, robot, inseguimenti e non solo. Le prime impressioni per il videogioco sono molto positive e c'è la possibilità che si riveli un ennesimo capolavoro del team di It Takes Two.