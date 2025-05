Split Fiction raggiunge un traguardo di vendite impressionante, è un “enorme successo” per EA

Split Fiction presto arriverà su Nintendo Switch 2 e prossimamente al cinema

"4 milioni di copie vendute! Molti di voi hanno già preso Split Fiction, è fantastico", recita il post su X di Hazelight Studios. "Vedere il divertimento che provate con il nostro gioco e l'amore che dimostri per Mio, Zoe e tra di voi ci scalda il cuore qui ad Hazelight."

Split Fiction è uscito su PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso 6 marzo, ricevendo un'accoglienza molto calorosa da parte della critica, con una media voti di 91 su Metacritic, la più alta registrata d un gioco pubblicato da EA da 13 anni a questa parte.

Anche la risposta del pubblico è stata entusiastica, come confermano anche i dati di vendita di cui abbiamo parlato in precedenza. Numeri che tra l'altro sono destinati a lievitare nei prossimi mesi grazie al lancio della versione Nintendo Switch 2 di Split Fiction. Non solo, lo strepitoso successo ha messo in moto anche la produzione di un adattamento cinematografico prodotto da Story Kitchen, con il cast che forse potrebbe includere anche Sydney Sweeney.