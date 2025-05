Il nuovo Battlefield verrà annunciato quest'estate e ha già una finestra di lancio ufficiale

Il nuovo Battlefield è ormai in sviluppo da tempo e alcuni utenti stanno già provando con mano lo sparatutto grazie ai test a numero chiuso di Battlefield Labs. I lavori sembrerebbero arrivati a buon punto, dato che nelle scorse ore Electronic Arts ha confermato che presenterà in pompa magna lo sparatutto tra pochi mesi e ha riconfermato la finestra di lancio.

Le informazioni sono arrivate dall'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti, dove l'azienda ha ribadito che il prossimo capitolo della serie uscirà entro l'anno fiscale 2026, dunque non oltre il 31 marzo 2026. Inoltre, il CEO Andrew Wilson ha svelato che l'annuncio del gioco è in programma per quest'estate. Non è stata fissata una data precisa, dunque non sappiamo se verrà presentato all'interno di eventi di grande richiamo come il Summer Game Fest di giugno o con un showcase dedicato.