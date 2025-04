Battlefield renderà la distruzione parte integrante dell'esperienza

La distruzione diventerà parte integrante dell'esperienza di Battlefield: lo hanno spiegato gli sviluppatori del gioco nel nuovo aggiornamento della community, che fa il punto sui progressi ottenuti finora per il progetto Battlefield Labs.

"I nostri obiettivi relativi alla distruzione sono focalizzati sull'aggiunta di una maggiore profondità al gameplay, che vi permetta di rimodellare l'ambiente e trasformare ciò che vi circonda al fine di ottenere un vantaggio tattico", si legge nella nota.

"Per esempio: sfondare un muro per cogliere di sorpresa i nemici, modificare il campo di battaglia per creare nuovi percorsi verso le zone da conquistare, oppure abbattere un edificio per eliminare una squadra in attacco."

"Stiamo progettando la distruzione attorno a un linguaggio visivo e sonoro facilmente riconoscibile, che vi permetta di comprendere chiaramente cosa può essere distrutto, modificato o trasformato attraverso il gameplay."

"Il nostro obiettivo è rendere la distruzione una parte integrante dell'esperienza di Battlefield, creando un ambiente intuitivo, divertente e appagante, in cui vi sentirete liberi di plasmare il mondo che vi circonda."