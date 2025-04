Un trailer di F1 25 presenta le migliorie grafiche e le opzioni per la personalizzazione

Nel filmato viene spiegato i progressi fatti per raggiungere un nuovo livello di realismo grazie alla tecnologia LIDAR (acronimo di Light Detection and Ranging), che permette di scansionare con grande precisione ogni millimetro della superficie dei circuiti e di ricreare all'interno del gioco ogni minimo dettaglio. Il trailer descrive come la tecnologia sia stata utilizzata anche per migliorare il fogliame intorno ai tracciati, ad esempio aggiungendo degli alberi di ciliegio in fiore nel circuito di Suzuka.

Path tracing e tantissime livree tra cui scegliere

F1 25 introdurrà anche vari miglioramenti grafici e nel filmato in particolare si parla del path tracing, una tecnologia che rende l'illuminazione più realistica e simile al mondo reale. Anche l'audio subirà un'evoluzione significativa, con un enorme numero di linee vocali registrate da veri piloti di F1 e da figure chiave come ingegneri e membri dei box. I giocatori noteranno variazioni nelle comunicazioni radio in base alle loro prestazioni in gara. Inoltre, il gioco includerà interventi di Naomi Schiff e Alex Jacques, noti commentatori del mondo della Formula 1.

F1 25 punterà molto sulla personalizzazione, introducendo livree predefinite ispirate basate su aziende fittizie che offrono sponsorizzazioni nella modalità carriera. Queste livree sono progettate per integrarsi perfettamente con quelle delle vetture F1 reali, garantendo un aspetto autentico e dettagliato.

Inoltre, nella modalità My Team, il gioco incentiverà i giocatori a mantenere gli stessi sponsor nel tempo, offrendo slot aggiuntivi per le sponsorizzazioni e la possibilità di aggiungere più decalcomanie sulle auto per aumentare i guadagni.

Vi ricordiamo che F1 25 sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S a partire dal 30 maggio.