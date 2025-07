EA Sports F1 25 ha spinto gli incassi di Electronic Arts nell'ultimo trimestre

"Con fondamentali solidi e una pipeline robusta , restiamo fiduciosi nelle nostre previsioni per l'intero anno e nel nostro quadro strategico a lungo termine."

" Abbiamo superato la parte alta delle nostre previsioni per il primo trimestre, a dimostrazione della resilienza dei nostri servizi live e della varietà del nostro portafoglio", ha scritto invece il CFO di Electronic Arts, Stuart Canfield.

"Dall'intensificare il coinvolgimento dei giocatori in EA Sports al prepararci per Battlefield 6 e Skate. , stiamo espandendo le nostre community globali e continuando a plasmare il futuro dell'intrattenimento interattivo."

"Abbiamo avuto un inizio solido per l'anno fiscale 2026, superando le aspettative in vista di quella che sarà la line-up di lancio più entusiasmante nella storia di Electronic Arts," ha dichiarato Wilson.

I numeri ufficiali

Dopo aver parlato del grande impegno con Battlefield 6, Adrew Wilson ha snocciolato numeri positivi per il primo trimestre fiscale di Electronic Arts, con ricavi netti pari a 1,6 miliardi di dollari, spese operative per 1,1 miliardi e un utile netto di 201 milioni.

"Quando pensiamo a tutto, dai free-to-play ai nostri prodotti premium e alle edizioni Deluxe, il nostro orientamento è sempre quello di coprire l'intero spettro di prezzi per supportare i giocatori nel miglior modo possibile e offrire loro il massimo valore," ha detto Wilson.

"Continueremo a valutare opportunità per offrire un grande valore ai nostri giocatori attraverso vari modelli di prezzo nel tempo, ma al momento non sono previsti cambiamenti drastici", ha spiegato nel confermare che EA non aumenterà il proprio listino.