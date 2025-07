TikTok lancia nuovi controlli parentali e strumenti per creatori di contenuti

TikTok ha annunciato una serie di nuove funzionalità volte a migliorare la sicurezza , il benessere digitale e l'esperienza dei creator sulla piattaforma. Le novità includono controlli parentali potenziati, nuovi strumenti per la gestione dei commenti e dei messaggi, e iniziative per promuovere abitudini digitali più sane. Per quanto riguarda la sicurezza dei minori, l'app ha aggiornato la funzione Family Pairing, che consente ai genitori di collegare il proprio account a quello dei figli adolescenti.

Creator Care Mode

TikTok introduce anche una modalità chiamata "Creator Care Mode", che filtra in automatico i commenti offensivi, volgari o indesiderati. Il sistema usa l'intelligenza artificiale per adattarsi allo stile di moderazione del creator: i tipi di commenti che vengono spesso eliminati o segnalati saranno meno visibili in futuro.

Tra le nuove opzioni per i creator ci sono anche strumenti avanzati per TikTok Live, che consentono di bloccare parole specifiche e silenziare gli utenti che le usano, e una nuova Creator Inbox organizzata in cartelle "Non letti" e "Preferiti". I creator potranno anche creare risposte automatiche e rapide per gestire più facilmente i messaggi.