TikTok: in preparazione una versione esclusiva per gli Stati Uniti? Tutti i dettagli sul progetto "M2"

TikTok potrebbe presto cambiare per milioni di utenti americani. Secondo un nuovo rapporto di The Information, l'azienda sta lavorando a una versione separata dell'app, riservata solo agli Stati Uniti. Questo nuovo TikTok, chiamato internamente "M2", dovrebbe arrivare a settembre 2025, per rispettare le richieste della legge americana chiamata "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act". Si tratterebbe, dunque, di una notizia che andrebbe ad arginare il problema del ban e dell'acquisizione, realizzando, così, una versione della piattaforma esclusiva e dedicata solo al mercato americano. Ciò significa che gli utenti americani, per continuare ad utilizzare TikTok, dovranno scaricare questa nuova versione dell'app.

Nei particolari della legge americana La legge americana vuole limitare il controllo straniero su app usate all'interno del proprio Paese, soprattutto quelle che provengono dalla Cina. Uno dei punti principali è il controllo sugli algoritmi, cioè quei sistemi che decidono quali contenuti vengono mostrati ai singoli utenti. Logo TikTok Il governo cinese non vuole che TikTok venda il suo algoritmo, quindi questa versione americana potrebbe funzionare con un algoritmo diverso o modificato. Questo potrebbe essere un problema per TikTok, perché il suo successo si basa proprio sull'algoritmo e sull'architettura del suo specifico algoritmo. Se l'esperienza non sarà la stessa, l'interesse degli utenti potrebbe calare.