Electronic Arts aumenterà a 90€ i prezzi dei giochi? Un investitore chiede, il CEO svela i piani

Electronic Arts è tra queste ma, per il momento, pare che non abbia intenzione di aumentare il prezzo dei videogiochi.

Le parole del CEO di EA sul prezzo dei giochi

Durante una riunione finanziaria, al CEO Andrew Wilson è stato chiesto se la compagnia sta considerando l'idea di aumentare il prezzo dei videogiochi a 90 euro. La risposta è stata che non sono in programma cambiamenti di prezzo in questo momento.

"Il motivo è che offriamo già una ampia varietà di prezzi all'interno dei nostri prodotto. Quando pensi a tutto ciò che realizziamo, dai free to play ai prodotti premium e alle deluxe editions, la nostra idea è sempre di proporre un ampio spettro di prezzi così che sia possibile servire i giocatori nel modo migliore e offrire loro un grande valore".

"Continueremo a guardare verso nuove opportunità per dare ai giocatori prodotti di grande valore attraverso schemi di prezzo variabili nel corso del tempo, ma non ci sono significativi cambiamenti nei piani al momento".

Aumentare il prezzo dei giochi non è così semplice e persino Xbox ha deciso di cambiare i propri piani riguardo al costo dei suoi titoli first party, iniziando con The Outer Worlds 2.