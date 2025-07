EA ha smesso di finanziare un sito collegato a Need for Speed

Stando a quanto riferito da Matthew Everingham, collaboratore di Speedhunters.com, Electronic Arts ha smesso di finanziare il sito, da sempre vicino a Need for Speed. Si tratta di uno sviluppo che potrebbe avere delle ripercussioni sulla celebre serie?

In realtà è improbabile: lo scorso febbraio i componenti di Criterion hanno spiegato di essere stati assegnati alla realizzazione del nuovo capitolo di Battlefield e che per questo il franchise di Need for Speed è stato ufficialmente messo in pausa dal publisher.

Come ha spiegato Everingham, è sicuramente questo il motivo del disimpegno da parte del publisher, che ha ritenuto di dover sospendere anche le attività di Speedhunters.com, pensando magari di rilanciarle in concomitanza con l'eventuale ritorno di Need for Speed.

Ritorno che, francamente, diamo per scontato: stiamo parlando di una delle proprietà intellettuali di maggior successo di sempre e sarebbe dunque folle per Electronic Arts accantonarla in maniera definitiva.