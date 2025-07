The Hundred Line -Last Defense Academy- non sta facendo più rischiare la bancarotta a Too Kyo Game

The Hundred Line -Last Defense Academy- è la prima proprietà intellettuale originale prodotta da Too Kyo Games, diretta dal creatore della serie Danganronpa, Kazutaka Kodaka. Qualche settimana fa si parlava dei modesti risultati nelle vendite , che avevano messo a repentaglio il futuro dello sviluppatore. Del resto non è facile far digerire al pubblico una visual novel con 100 finali differenti, con più di 6.000.000 di caratteri giapponesi di testo da leggere. Sembra però, che la situazione si sia ribaltata e che non ci sia più alcun rischio che Too Kyo Games fallisca .

Scommessa vinta

Insomma, pare che la scommessa fatta con The Hundred Line -Last Defense Academy- sia stata in qualche modo vinta, nonostante la difficoltà.

The Hundred Line -Last Defense Academy- è decisamente sopra le righe

A dirlo è stato Kodaka in persona in un'intervista concessa alla testata Bloomberg, cui ha confidato che The Hundred Line -Last Defense Academy- sta vendendo "piuttosto bene". Purtroppo non ha fornito delle cifre esatte, ma vista l'aria che tirava, possiamo accontentarci.

A ulteriore conferma che tutto sta andando per il meglio, Kodaka ha detto che il fallimento non è più uno dei possibili scenari futuri per la sua compagnia, quindi si può ipotizzare che il terreno perso sia stato recuperato.

Anche se non conosciamo il volume effettivo delle vendite del gioco, guardando alla sua pagina Steam apprendiamo che ha ricevuto quasi 5.000 recensioni degli utenti, per una media complessiva di giudizi "Molto positiva". Inoltre, attualmente ha picchi di più di 1.000 giocatori. Per il resto vi ricordiamo che The Hundred Line -Last Defense Academy- è disponibile per PC e Nintendo Switch.