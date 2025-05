The Hundred Line -Last Defense Academy- non starebbe vendendo bene, secondo l'autore

Come sta andando The Hundred Line -Last Defense Academy- sul mercato? A quanto pare non proprio benissimo . A dirlo è stato uno degli autori, Kazutaka Kodaka, in un post sul social Blusky, in cui ha risposto a un fan che chiedeva la conversione del gioco su altre piattaforme, oltre a Nintendo Switch e PC.

Cattive notizie

Purtroppo non ci sono buone notizie. Pare che l'avvio di The Hundred Line -Last Defense Academy- sia stato abbastanza lento e che ancora non sia riuscito a coprire i debiti fatti da TooKyo Games per svilupparlo. Leggasi: le vendite non sono state eccezionali, almeno finora.

Le parole di Kazutaka Kodaka sono molto chiare in tal senso: "Se potessi pagare in anticipo i miei debiti e assicurare abbastanza fondi per la compagnia, mi piacerebbe iniziare subito (in riferimento alla conversioni Ndr). Ma per adesso, siamo ancora a rischio di andare in perdita."

The Hundred Line -Last Defense Academy- è un'avventura mastodontica con cento finali, per decine di ore di gioco, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione. In effetti il genere cui appartiene è abbastanza di nicchia e il fatto che si tratti di una nuova proprietà intellettuale potrebbe non aver aiutato nella sua diffusione, considerando anche la stitichezza generale del mercato attuale.