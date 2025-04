Gli sviluppatodi The Hundred Line -Last Defense Academy- non saprebbero dirvi quanti disegni ci sono nel gioco

The Hundred Line -Last Defense Academy- è una visual novel con elementi tattici e adventure mastodontica, che richiede più di 100 ore per essere completata al 100%. È un gioco così grosso, che gli sviluppatori hanno perso il conto di quanta arte contenga , ossia del numero totale di disegni realizzati pe ril gioco. Del resto parliamo di decine di personaggi, di una quantità enorme di ambientazioni e di 100 possibili finali.

Gigantesco

A toccare l'argomento è stato il team di Too Kyo Games in una recente intervista con la rivista giapponese Famitsu.

In particolare Rui Komatsuzaki, responsabile dei personaggi, ha finito per disegnare più di 2.000 espressioni facciali diverse. All'inizio, avevano pianificato di avere circa 20 pattern di espressioni diverse per ogni personaggio, per un totale di 300, ma le cose sono cambiate rapidamente a causa della vastità della sceneggiatura.

"Circa un anno prima di completare la build finale, avevamo un totale di 1.368 espressioni dei personaggi. Dopo di che abbiamo continuato ad aggiungerne altre, ma avevo troppa paura per contarle, quindi, alla fine, non ho idea di quante ce ne siano effettivamente."

Komatsuzaki ha spiegato che solitamente abbozza schizzi dei personaggi mentre legge lo scenario e, dopo un'attenta valutazione, sceglie quelli che funzionano meglio e li inserisce in una lista. Tuttavia, lo scenario di The Hundred Line sembrava non finire mai, e il numero di schizzi iniziali continuava a crescere.

Secondo Kodaka, a un certo punto della produzione, hanno effettivamente provato a ridurre il numero di espressioni facciali per i personaggi - ma senza successo, poiché ognuna delle 100 varianti della storia richiedeva delle espressioni specifiche.

Non è andata molto diversamente con la computer grafica degli eventi, che ha richiesto la realizzazione di più di 600 illustrazioni, tutte da controllare accuratamente, per non incorrere in elementi incoerenti. Un lavoro enorme che ha coinvolto l'intero team di sviluppo.

Qualcosa di simile è successa anche con la colonna sonora, con il compositore Masafumi Takada che non saprebbe dire il numero di brani che ha realizzato per il gioco. In totale pare che ci siano più di 400 tracce.

Detto questo, The Hundred Line -Last Defense Academy- è disponibile per PC e Nintendo Switch, lanciato sotto etichetta Aniplex di Sony. In effetti è strano che non sia uscito anche su PS5.