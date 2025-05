Volante e pedaliera Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod al prezzo minimo storico su Amazon

Il volante con pedaliera Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto di 189€ circa rispetto al prezzo precedente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo precedente secondo l'e-commerce è 681€. Al momento della scrittura ci sono solo otto unità disponibili.

Le caratteristiche del Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod

Questo set di Thrustmaster propone una replica in scala 1:1 del volante Sparco P310 Competition. Dispone di motore brushless da 40 W di potenza, con sistema a doppia cinghia per una guida fluida senza zone morte. Utilizza una tecnologia magnetica che aumenta la durata e migliora la precisione.

Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod con pedaliera

Si tratta di un prodotto ufficiale su licenza di Microsoft e Sparco per PC e Xbox. Il sistema H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) garantisce una risoluzione a 16 bit (65.536 valori), mentre il nuovo algoritmo Field Oriented Control (F.O.C.) ottimizza dinamicamente la risposta durante il movimento.

La pedaliera ha una struttura interna totalmente in metallo con Conical Rubber Brake Mod per una resistenza ultra-progressiva a fine corsa del pedale del freno. Potete regolarla come preferite in termini di altezza, inclinazione e mutua distanza.