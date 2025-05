Il bundle XCOM complete vi darà accesso all'intera serie a un prezzo da mascella slogata

Il nuovo Humble Bundle è di quelli che non si possono proprio rifiutare, perché consente di portarsi a casa l'intera serie XCOM, formata per la gran parte da strategici tattici, ma anche da qualche gioco d'azione, a un prezzo bassissimo. Non ci credete? Per acquistare tutti i diciassette articoli del bundle "XCOM Complete" bastano 8,79 euro, meno del prezzo dell'aggiornamento di un gioco di Nintendo Switch per Nintendo Switch 2. Un vero e proprio affare, vista anche la qualità di alcuni dei titoli inclusi.