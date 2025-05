Every Day We Fight, un roguelike tattico con salti nel tempo

Non tutto è come sembra, naturalmente. Lo si capisce alla fine della prima missione in cui, dopo aver raggiunto un avamposto occupato dai nemici, veniamo massacrati da un alieno apparso all'improvviso, contro cui non possiamo niente. Game Over? In Every Day We Fight proprio no. Anzi, la morte è solo l'inizio di un'intrigante avventura fatta di salti nel tempo, sparatorie e di misteri tutti da scoprire. Veniamo riportati all'inizio della mappa, con alcuni elementi dello scenario modificati dalla nostra incursione precedente e altri no. Cosa è successo? Perché, tentativo dopo tentativo, morte dopo morte, riusciamo a eliminare il potente alieno? Le risposte a queste e ad altre domande arriveranno solo giocando... e morendo, più e più volte.

Il mondo è ridotto uno schifo , come al solito. A fermare due fazioni in guerra da anni è riuscita soltanto un'invasione aliena, che però minaccia l'intera umanità. L'arrivo dei simpatici visitatori ha congelato lo scorrere del tempo. Solo un manipolo di esseri umani sembra esserne immune. Spetta a loro resistere all'inevitabile estinzione e capire come uscire dal loop temporale in cui sono imprigionati.

Prima persona

Every Day We Fight di Signal Space Lab è uno strategico tattico con elementi roguelike che mescola XCOM a uno sparatutto in prima persona e a un gioco d'azione 3D con elementi stealth.

Quando si spara si passa alla prima persona

Tranquilli, non ci sono scene d'azione a rovinare l'armonia del gameplay, ma si ricorre alla prima persona quando si spara contro i nemici, con il giocatore che deve prendere la mira direttamente prima di far partire il colpo (o i colpi). All'inizio sembra una facilitazione non da poco, visto che non è arduo colpire gli avversari, ma con l'apparizione di alieni sempre più forti e di eventi in cui ci troviamo regolarmente in inferiorità numerica, le cose si fanno più intriganti, nonché più complicate e pianificare ogni mossa diventa un obbligo.

Non è solo la prima persona, comunque, perché Every Day We Fight ha un approccio originale a diversi aspetti dell'esperienza. Ad esempio, non solo tra una missione e l'altra i nostri uomini si ritrovano in una base improvvisata, dove possono fare rifornimento di armi o di consumabili, ma le missioni sono divise in più fasi e offrono diversi approcci, resi possibili dai controlli diretti in tempo reale della squadra o del singolo personaggio.

Quindi, selezionata la mappa da raggiungere, ci si trova in un primo momento a esplorare i dintorni a caccia di risorse, come dei materiali di scarto da usare per migliorare l'equipaggiamento o per costruirne di nuovo, delle bende che servono per curare i feriti o delle nuovi armi. Ci sono anche dei punti che possono essere raggiunti solo dopo aver superato dei piccoli puzzle, come ad esempio mirare da un certo punto della mappa per poter sparare a un barile esplosivo nascosto, così da far crollare un muro, o usare alcuni elementi dello scenario per passare degli ostacoli altrimenti inaggirabili, come far scivolare un pullman lungo una rampa.