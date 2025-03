Frosthaven sta per arrivare in digitale, sviluppato dallo studio del padre della serie XCOM

Trailer e dettagli

Alla fine dell'evento è stato annunciato l'avvio della fase Closed Beta, che partirà il 27 marzo alle 17:00 CET e durerà fino a giovedì 24 aprile alle 18:00 CEST. Volendo potete registrarvi su PlayFrosthaven.com per provare a ottenere uno slot. Snapshot Games è alla ricerca di fan di Gloomhaven, sia del gioco da tavolo che del videogioco, insieme ai fan del gioco da tavolo Frosthaven, per unirsi al playtest, fornire feedback preziosi per aiutare a plasmare il gioco e far parte del suo percorso di sviluppo prima che venga lanciato in Accesso Anticipato di Steam entro la fine dell'anno.

In occasione dell'evento di questa sera, è stato mostrato un trailer di gioco, pieno di gameplay di questo gioco di ruiolo tattico dark fantasy giocabile in single player e in multiplayer cooperativo, successore del già citato gioco da tavolo Gloomhaven.

"Siamo entusiasti di portare Frosthaven nel regno digitale", ha affermato Julian Gollop, CEO di Snapshot Games. "Con questo adattamento videoludico, tutti noi di Snapshot Games sappiamo quanto sia amato il gioco da tavolo e ci siamo presi molta cura di replicare il più possibile l'esperienza originale. Riteniamo che i fan del gioco da tavolo, sia i nuovi arrivati ​​che i veterani di lunga data, scopriranno che il videogioco su cui stiamo lavorando non è solo un adattamento fedele, ma anche un altro modo per giocare al loro gioco da tavolo preferito in un modo più accessibile per aiutare a presentare il gioco ai loro amici!"

"Sono così entusiasta che i fan possano vivere questo enorme gioco digitalmente. È meraviglioso vedere il nostro mondo plasmato con così tanti splendidi dettagli", ha affermato Isaac Childres, Game Designer/CEO di Cephalofair Games.

"È un piacere assoluto lavorare con Snapshot e Arc su questo progetto", ha affermato Christian Dunn, Interactive Licensing Manager per Asmodee. "Basandosi sulla forte eredità di Gloomhaven, Frosthaven è un'implementazione straordinaria dell'originale gioco da tavolo che richiamerà sia i fan di lunga data della proprietà intellettuale che i nuovi arrivati."