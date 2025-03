Un nuovo Painkiller è stato annunciato con un trailer per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il Future Games Show di primavera si è concluso con l'annuncio a sorpresa di Painkiller, una rivisitazione dell'amato franchise di sparatutto in prima persona nato negli anni 2000. È in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam) da parte del team di Anshar Studios, Saber Interactive e 3D Realms.

Il gioco sarà disponibile durante l'autunno del 2025, ma nel frattempo possiamo farci un'idea grazie alle esplosivo trailer che ha accompagnato l'annuncio, che trovate qui sotto. Painkiller ci catapulta nel Purgatorio per affrontare orde di demoni in ambientazioni gotiche, che faranno da sfondo a scontri a fuoco adrenalinici.