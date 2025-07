Painkiller è tornato, ma è musica metal diversa rispetto a quella dell'originale

La serie Painkiller è stata gestita in modo davvero strano dai vari editori che l'hanno avuta in mano. Quando uscì il primo capitolo, nel 2004, in pochi credettero che potesse avere successo, dato che rischiava di rimanere schiacciato tra Doom 3, il primo Far Cry e Half-Life 2. Invece, non solo riuscì a ritagliarsi il suo spazio, anche perché completamente diverso dai concorrenti, ma fece degli ottimi numeri, tanto da lanciare il nome di People Can Fly, il team di sviluppo, che in seguito avrebbe lavorato a progetti molto più grossi, come Bulletstorm e Outriders, e i cui transfughi avrebbero formato una realtà come The Astronauts, cui dobbiamo la visionaria avventura The Vanishing of Ethan Carter e l'attualmente in sviluppo Witchfire.

Stranamente però, Painkiller ha avuto tanti spin-off e nessun seguito ufficiale. I vari Resurrection, Redemption e Overdose, per citarne alcuni, furono affidati a team differenti ed erano, sostanzialmente, delle espansioni autonome che non aggiungevano granché all'originale. La comunità desiderava un Painkiller 2, che non gli è mai stato dato. In anni recenti, in molti avevano addirittura archiviato la serie come morta, nonostante le tante potenzialità inespresse, visto che era sparita dai radar.

Così, quando 3D Realms ne ha annunciato il reboot, chiamato semplicemente Painkiller, le reazioni sono state miste, tra incredulità e speranza. Lo sviluppo è stato affidato ad Anshar Studios, cui dobbiamo diversi titoli per visori VR, come Detached e Telefrag VR, il gioco di ruolo isometrico Gamedec e alcune collaborazioni con altri studi, come quelle con Bloober Team per i remake di Layers of Fear e Observer: System Redux. Viene da chiedersi se nel 2025 ci sia spazio per uno sparatutto feroce basato sulla velocità e sugli scontri contro moltitudini di nemici com'era il capitolo originale? Le orde infernali massacrate allora possono ancora intimidirci? Per scoprirlo abbiamo provato due livelli del gioco, ma solo dopo aver parlato con il game director Damian Wyspianski, che ci ha illustrato la filosofia del progetto.