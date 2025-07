Painkiller, cosa sappiamo del gioco che punta a riportare in auge la serie sparatutto degli anni 2000

Sono passati ben 21 anni da quando DreamCatcher Interactive e gli sviluppatori di People Can Fly lanciarono sul mercato Painkiller, uno sparatutto in prima persona ispirato ai classici come DOOM, Quake e Serious Sam. Il gioco conquistò critica e pubblico grazie a una formula di gameplay adrenalinica, che metteva il giocatore contro centinaia di nemici da massacrare, utilizzando armi stravaganti con modalità di fuoco creative e brutali.

Nonostante sia diventato un titolo di culto tra gli appassionati del genere, Painkiller non è riuscito a trasformarsi in una serie di successo, complice una lunga serie di problemi legati ai diritti, cambi di proprietà dell'IP e rotazioni nei team di sviluppo. Infatti, solo il primo gioco e la sua espansione Battle Out of Hell portano la firma di People Can Fly (studio noto anche per Bulletstorm e Outriders), mentre negli anni successivi vari team hanno realizzato espansioni indipendenti poco incisive, che hanno finito per affossare il futuro della serie.

Per questo motivo, l'annuncio di un nuovo Painkiller per PC, PS5 e Xbox Series X|S, avvenuto lo scorso marzo, è stato del tutto inaspettato. Gli sviluppatori di Anshar Studios, in collaborazione con Saber Interactive e 3D Realms, puntano a riportare in auge la serie con un titolo che abbraccia la filosofia dell'originale, ma che al tempo stesso guarda in una nuova direzione. Vi abbiamo incuriosito?