Svelati i nuovi Mac di Apple entro il 2026: i nuovi chipset saranno i protagonisti

Secondo alcune fonti, Apple lancerà diversi prodotti della linea Mac , sia desktop che portatili, e il nuovo chipset M5 sarà il protagonista assoluto. Verso la fine del 2026, invece, potremmo assistere al debutto dell'M6 , particolarmente importante per la strategia dell'azienda e per i dispositivi. L'M5 dovrebbe essere introdotto già nei prossimi mesi. Vediamo tutti i dettagli.

I nuovi Mac in arrivo nel 2025

La lineup autunnale prevede l'arrivo di nuovi MacBook Pro, secondo quanto riportato in esclusiva da AppleInsider.com (trovate la fonte in calce). Come già anticipato, in questo caso il protagonista sarà il nuovo chipset M5. Per quanto concerne Mac Mini, pare che l'azienda stia testando un modello desktop con identificativo J873s, ma si parla anche dell'arrivo di un Mac inedito con codice J833ct.

I nuovi MacBook Pro si distinguono in quattro configurazioni con diversi chip, mentre resta invariato il design da 14 e 16 pollici. Ecco un pratico riepilogo:

J714c : MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 Max

: MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 Max J714s : MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 Pro

: MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 Pro J716c : MacBook Pro da 16 pollici con chip M5 Max

: MacBook Pro da 16 pollici con chip M5 Max J716s: MacBook Pro da 16 pollici con chip M5 Pro

I nuovi MacBook Pro avranno quattro configurazioni con chip M5 Pro e M5 Max

Si parla anche di un nuovo Mac Pro, un Apple Silicon che ha sostituito il precedente modello con processore Intel. Stavolta dovrebbe utilizzare un chip M3 Ultra o M5 Ultra, ma per ora non sono stati svelati molti dettagli in merito. Sappiamo, però, che potrebbe arrivare entro la fine del 2025.