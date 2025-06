Apple cambia strategia dal 2026: in autunno solo iPhone top di gamma, i modelli base slittano

Ciò significa che il lancio del modello base di iPhone 18, più economico, avverrà in primavera , quindi sei mesi dopo. Ad affiancare questo dispositivo sarà anche iPhone 18e , altra opzione economica.

Quest'anno potremo già assistere alle novità offerte da iPhone 17 Air , un modello più sottile che sostituirà il Plus. Tuttavia, il 2026 rappresenterà una vera rivoluzione: la lineup autunnale includerà infatti i modelli iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone 18 Fold , quest'ultimo particolarmente atteso essendo il primo smartphone pieghevole di Apple.

Le novità di quest’autunno

Come già anticipato, quest'anno accoglieremo iPhone 17 Air, un modello dallo spessore davvero ridotto (di circa 5,4 millimetri). La batteria dovrebbe aggirarsi sui 3000 mAh di capacità, mentre il display con risoluzione 1260 x 2740 pixel dovrebbe avere una diagonale compresa tra i 6,5 e i 6,7 pollici.

In attesa di informazioni ufficiali, pare anche che monterà il chip proprietario A19, garantendo pieno accesso ad Apple Intelligence. Sempre in autunno, inoltre, arriveranno diverse funzionalità legate proprio all'IA, sebbene gli aggiornamenti dedicati alla nuova Siri siano stati posticipati al prossimo anno. Insomma, dal prossimo anno la primavera sarà l'unica occasione per chi cerca un iPhone senza spendere troppo.