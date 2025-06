I giochi di Amico escono su PC e Nintendo Switch, ma la compagnia nega la morte dell'hardware

Diversi giochi sviluppati originariamente per Amico , in origine Intellivision Amico, sono stati appena lanciati su Nintendo Switch e Steam . Della console in sé non si è saputo più niente di certo, ma Amico Entertainment continua a insistere che lanciare l'hardware rimane l'obiettivo finale. Difficile non rimanere perplessi, ma per ora non si parla di chiusura o fallimento, nonostante gli anni di ritardo accumulati.

Amico, ciao

I giochi di Amico acquistabili sulle piattaforme indicate sono Finnigan Fox ed Evel Knievel, che costano 14,79 euro ciascuno. Su Nintendo Switch c'è anche Cornhole, allo stesso prezzo.

Un momento di Finnigan Fox

L'editore dei tre giochi è sempre lo stesso: Happy Home Games, che si presenta come "una nuova società consorella" di Amico che "adatterà i giochi Amico per altre console e PC".

Questa notizia segue l'uscita, all'inizio di quest'anno, di Breakout Beyond di Atari e Choice Provisions su Nintendo Switch, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4, PS5, Atari VCS e PC, anch'esso previsto in origine per Amico. Da notare che attualmente Atari possiede il marchio Intellivision, ma si è completamente smarcata da Amico.

Annunciata originariamente nel 2018 come Intellivision Amico, la console fu presentata come parte di un piano del fondatore di Video Games Live, Tommy Tallarico, per rilanciare il marchio Intellivision con una nuova console domestica per famiglie, che sarebbe servita come alternativa agli altri principali sistemi sul mercato. Prenotabile al 2020, non è mai arrivata nei negozi, nonostante la compagnia abbia iniziato a vendere i giochi già nel 2021.

Nel 2022, Tallarico si è dimesso dalla carica di CEO dell'azienda, e Phil Adam, ex co-fondatore di Spectrum Holobyte e presidente di Interplay, è diventato il suo successore. Il cambiamento non è servito a far uscire l'hardware, che rimane latitante. Nel 2023 l'azienda ha riconosciuto di avere bisogno di "investimenti aggiuntivi" prima di poter produrre le console, e ha lanciato l'App Amico Home come parte di un piano per raccogliere i fondi necessari.

Nel 2024, per aggiungere un ulteriore colpo di scena, Atari ha acquistato il marchio Intellivision insieme a "certi giochi" dalla società, costringendo Intellivision Entertainment LLC a cambiare nome in Amico Entertainment e a rinominare la console come Amico.

Nell'ambito del recente aggiornamento primaverile di Amico Entertainment, in cui l'azienda ha anche annunciato l'uscita dei suddetti giochi su Switch e Steam, ha ribadito la sua intenzione di arrivare a lanciare l'hardware Amico, dichiarando: "Stiamo attivamente procedendo con il nostro piano a fasi per arrivare a produrre l'hardware Amico, e abbiamo buone notizie da condividere sulla fase attuale del piano: costruire una stabilità finanziaria."