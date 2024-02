Tommy Tallarico ha messo in vendita la sua casa per 3 milioni di dollari, forse a causa di Amico

Tommy Tallarico è sicuramente una personalità controversa del mondo dei videogiochi, in particolare per il caso Intellivision Amico, ma anche per alcuni fatti precedenti. Recentemente si è scoperto che ha messo in vendita la sua casa per circa 3 milioni di dollari. Più precisamente per 2.999.000 dollari. Si tratta di una lussuosa villa piena di oggetti da nerd, tra Spider-Man e sale da biliardo. Che stia cercando di raggranellare soldi per sopravvivere al disastro della sua ultima impresa?

A quattro anni dall'apertura delle prenotazioni, infatti, Amico non è ancora disponibile, ma la mascotte della console ha un nome. Lui ormai ha lasciato la compagnia, ma tutti lo ricordano come il principale fautore di quella scellerata impresa.

Ed è un peccato, perché è anche il compositore di storiche colonne sonore, come quelle di Global Gladiators, The Terminator, Earthworm Jim 2 e Disney's Alladin, nonché un conduttore televisivo di buon successo.