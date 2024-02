X-Men '97, il trailer italiano rivela la data di uscita su Disney+

X-Men '97, la nuova serie animata dedicata agli eroi mutanti della Marvel, è stata presentata con un trailer che rivela la data di uscita dello show sulla piattaforma streaming Disney+, fissata al 20 marzo.

Come suggerisce il nome, il progetto si rifà alla classica X-Men: The Animated Series, che si è conclusa appunto nel 1997 con un evento particolarmente significativo per i pupilli di Charles Xavier. Ebbene, i nuovi episodi porteranno avanti quella stessa storia.

Sappiamo che lo scorso settembre Marvel ha cominciato a valutare le sceneggiature per il reboot cinematografico degli X-Men e questo ritorno in forma animata pone senza dubbio le basi per un rilancio del supergruppo sugli schermi.