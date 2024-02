Tekken 8: il personaggio più amato è diverso tra PC e PS5

Qual è il personaggio più popolare di Tekken 8? Dipende dalla piattaforma su cui si gioca, stando a quanto rilevato da Aliette Faye, streamer e autrice di serie web. Faye ha tracciato le statistiche di utilizzo dei 32 personaggi del roster, inizialmente solo su PC, ora anche su PS5, scoprendo che le preferenze degli utenti cambiano anche in base alla piattaforma usata. Peccato che manchino le statistiche di Xbox. Sarebbe stato interessante avere un terzo riscontro.

Nella prima settimana di monitoraggio, come già detto relativa solo al PC, emerse Reina come personaggio più usato, ben l'8,23% delle volte. Nella seconda settimana, su PC troviamo in prima posizione Dragunov, con Reina subito dietro di lui a breve distanza. Su PS5, invece, i due non sono nemmento nella top 3: Dragunov è quinto, mentre Reina è quarta.

Il più amato dai giocatori PlayStation è invece Jin Kazama, quinto su PC, che è stato usato nel 7,18% delle partite.