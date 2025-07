I contenuti del crossover tra Tekken 8 e Atelier Yumia hanno scatenato l'ilarità dei fan

Tekken 8 è di nuovo al centro delle polemiche, per via dell'annuncio di un crossover con Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Più che altro i contenuti dedicati hanno scatenato l'ilarità generale.

La premessa è che anche in Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land è arrivato un po' di Tekken, con un costume a tema Reina per la protagonista che non è per niente male. Cosa ha fatto, invece, il team di Tekken 8? Ha aggiunto soltanto un ahoge (un ciuffo di capelli ribelle), che può essere equipaggiato come oggetto cosmetico. Tutto qui? Pare proprio di sì.