Samsung TV Neo QLED 8K da 75" è in sconto su Amazon per il Prime Day

Le offerte Prime Day continuano: oggi troviamo il Samsung TV Neo QLED 8K da 75" a 1.999,00 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 2.399,00 €, permettendovi di risparmiare il 17%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è garantita entro pochi giorni. Come sempre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile restituirlo tranquillamente. Vediamo le sue principali caratteristiche.

Caratteristiche del Samsung TV Neo QLED 8K

Questo prodotto da 75 pollici monta un processore NQ8 AI Gen2 con risoluzione 8K in grado di offrire immagini coinvolgenti, dai colori vividi, mentre con Infinity One Design troviamo un design elegante e ultrasottile. La tecnologia Quantum Matrix Pro rende le scene ancora più convincenti, sia quelle scure che quelle più luminose, mentre AI Motion Enhancer rende più nitido e fluido il movimento di oggetti e testi, grazie anche al Motion Xcelerator, ottimo anche per giocare.

Il Samsung TV Neo QLED 8K

L'audio dinamico e realistico è arricchito da Q-Symphony e Adaptive Sound Pro per un suono fedele. Insomma, si tratta di un prodotto che sfrutta l'intelligenza artificiale per rendere più nitide le immagini e offrire un'esperienza ancora più coinvolgente. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori offerte legate al Prime Day.