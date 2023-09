X-Men, il film reboot: Marvel comincia a valutare le sceneggiature

Il film reboot che segnerà l'ingresso degli X-men nel Marvel Cinematic Universe si trova nella fase di valutazione delle sceneggiature, stando a un report pubblicato da Deadline: i produttori dovrebbero ricevere a breve dei pitch per lo script.

Interrotto lo sciopero degli sceneggiatori, sembra insomma che i meccanismi in casa Marvel si siano rimessi in moto, del resto c'è parecchio da recuperare visti i vari rinvii legati appunto allo stato di agitazione e i progetti in cantiere non mancano.

In questo caso, tuttavia, sembra che una decisione in merito alla sceneggiatura del nuovo film degli X-Men verrà presa solo nel corso del 2024, del resto parliamo di una pellicola che non ha ancora un periodo ufficiale di uscita nelle sale.