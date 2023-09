Writers Guild of America, sciopero degli sceneggiatori interrotto: raggiunto un accordo

La Writers Guild of America ha annunciato il raggiungimento di un accordo provvisorio con i produttori e di aver dunque interrotto lo sciopero degli sceneggiatori che andava avanti ormai da mesi, determinando il rinvio di svariati progetti cinematografici e televisivi.

Si tratta di una situazione che si protrae da ben 146 giorni e ha avuto fin da subito gravi conseguenze, come il blocco della produzione di Stranger Things 5 o il rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e il sequel di Ghostbusters.

Nei prossimi giorni i membri della WGA voteranno se accettare o meno l'accordo, che a quanto pare soddisfa la maggior parte delle richieste avanzate dagli sceneggiatori, fra cui l'aumento delle royalty per i contenuti in streaming e la garanzia che l'intelligenza artificiale non interferirà con crediti e compensi degli autori.

"Possiamo dire, con grande orgoglio, che questo accordo è eccezionale, con guadagni significativi e tutele per gli scrittori in ogni settore di appartenenza", ha dichiarato il comitato di negoziazione della WGA nel messaggio inviato ai membri domenica scorsa.