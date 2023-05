Stranger Things 5: produzione bloccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori

La produzione di Stranger Things 5, quella che dovrebbe essere l'ultima stagione della celebre serie TV Netflix, è stata attualmente interrotta a causa dello sciopero in corso degli sceneggiatori e dei vari lavoratori nel settore cinematografico e televisivo.

I Fratelli Duffer hanno inviato un messaggio attraverso l'account Twitter ufficiale della serie, confermando che, nonostante i lavori siano a buon punto, questi non possono continuare durante lo sciopero.



"Qui parlano i Duffer, la scrittura non si interrompe quando si inizia a girare. Sebbene siamo tutti emozionati di iniziare la produzione con il nostro fantastico cast e la crew, non è possibile farlo durante questo sciopero", si legge nel messaggio, "Speriamo che un giusto accordo possa essere raggiunto in modo da poter tornare al lavoro. Fino a quel momento, passo e chiudo".

I Duffer confermano il supporto alla manifestazione in corso, indetta dalla Writers Guild of America, che ha portato a un grosso sciopero che sta bloccando di fatto i lavori a Hollywood su numerose produzioni. Considerando l'importanza di molte di queste, l'iniziativa della WGA sta probabilmente avendo un effetto notevole, rendendo cose più semplice la possibilità di trovare un accorso su un trattamento più adeguato di questi lavoratori.

Nel frattempo, Stranger Things risulta ancora la serie più vista in USA nel 2022 e sulla nuova serie era stato intanto svelato il titolo del primo episodio.