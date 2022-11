Stranger Things 5: svelato il titolo del primo episodio, c'è chi pensa a un clamoroso ritorno

In occasione dello "Stranger Things Day", l'account Twitter ufficiale della serie TV Netflix ha pensato bene di scrivere un messaggio con una foto alquanto significativa, trattandosi della prima pagina della sceneggiatura del primo episodio di Stranger Things 5, con il titolo che ha subito fatto scaturire delle teorie su un clamoroso ritorno.

Non ci sono ancora informazioni più precise né date di uscita, ma intanto veniamo a sapere che il primo episodio della Stagione 5 di Stranger Things si intitolerà "The Crawl", ovvero "strisciare", o qualcosa del genere, riferito comunque all'atto di strisciare a terra.

Ovviamente, il termine si può riferire a un'infinità di cose, considerando il tema trattato da in Stranger Things, ma c'è una particolare interpretazione che sta facendo discutere tra i fan. Ne parliamo dopo il tweet in questione, considerando che potrebbe contenere spoiler per chi non ha finito di vedere la Stagione 4 della serie.



Alcuni fan particolarmente fantasiosi vedono un collegamento del titolo con il possibile ritorno di Eddie Munson, che potrebbe avvenire in diverse maniere: secondo una teoria, potrebbe trattarsi di un "reclutamento" di Munson - che ricordiamo sarebbe morto nel Sottosopra nel corso delle fasi finali della stagione 4 - da parte di Vecna. In questo caso, il collegamento potrebbe essere offerto anche dal testo di Master of Puppets, la canzone dei Metallica che il personaggio esegue in una delle scene più epiche di Stranger Things 4: "Come crawling faster/come obey your master", che potrebbe avere a che fare con un richiamo del personaggio da parte del villain principale.

Secondo altre interpretazioni, si tratterebbe invece dello strisciare di Eddie direttamente dal Sottosopra alla nostra dimensione, anche se non si capirebbe precisamente il funzionamento della cosa. In ogni caso, la discussione è già partita, ora non resta che attendere ulteriori informazioni su Stranger Things 5. Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi, è stato appena annunciato Stranger Things VR.